В ЕС снизились цены на подержанные авто: что происходит на рынке

Индекс оптовых цен на подержанные авто в Европе снизился со 140,9 в августе до 140,1 в сентябре. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Таким образом, сентябрь стал третьим месяцем, в течение которого происходило снижение индекса.

В то же время, с начала 2025-го индекс продемонстрировал рост на 3,6% - он увеличился со 135,2 в январе до 140,1 в сентябре. Если сравнивать с сентябрем прошлого года, цены на подержанные авто выросли на 2,4%.

Рост цен в годовом исчислении фиксируется во всех сегментах авторынка.

Однако, если говорить о третьем квартале, то здесь динамика была неоднородной. Так, цены на гибридные авто и электромобили продолжили рост, тогда как цены на авто с бензиновыми и дизельными двигателями снижались.

Динамика цен в третьем квартале:

бензиновые автомобили (-2,5%);

дизельные автомобили (-1,3%);

гибридные автомобили (+0,3%);

электромобили (+1,5%).

Отметим, что ценовой индекс AUTO1 демонстрирует ежемесячное изменение оптовых цен на подержанные автомобили в Евросоюзе. Его определяют на основе анализа более 5 миллионов сделок купли-продажи машин с пробегом по всей Европе. Начальная точка индекса - январь 2015 года, где базовое значение составляло 100. Относительно него определяют все последующие значения.

