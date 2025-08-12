Не стоят своих денег: эксперты назвали 5 автомобилей с пробегом, которые лучше не покупать

По словам экспертов, все эти автомобили с пробегом слишком дорогие.

На вторичном рынке можно найти огромное количество различных автомобилей с пробегом. Тем не менее некоторые модели являются слишком переоцененными.

В GOBankingRates назвали 5 автомобилей с пробегом, которые не рекомендуют покупать эксперты. По их словам, эти модели могут серьезно ударить по кошельку.

5 автомобилей с пробегом, которые не стоит покупать

Toyota Tacoma

Автомобили Toyota остаются очень популярными на вторичном рынке благодаря высокой репутации японского бренда. Пикап Tacoma не является исключением, но есть и обратная сторона такой популярности.

"Tacoma - фантастический пикап, но покупатели выкладывают более 35 000 долларов за модели с большим пробегом - это безумие", - рассказал журналистам автомобильный эксперт Алекс Блэк из платформы EpicVIN.

По словам эксперта, подержанные Toyota Tacoma продаются по слишком высоким ценам. Он считает, что люди переплачивают за бренды, которым доверяют.

Ram 1500

Ram 1500 является еще одним пикапом с пробегом, который продается на вторичном рынке по слишком завышенным ценам, считает руководитель Cash Auto Salvage Марк Скирвин. Тем не менее эксперт признал, что это довольно надежная модель.

"Я вижу некоторые Ram 1500 2018-2019 годов выпуска с ценой выше той, которую продавцы заплатили за новые автомобили. Многие из этих пикапов имеют поврежденный интерьер и изношенные двигатели, которые едва работают, но продавцы преподносят их как новые", - рассказал журналистам Скирвин.

Ford F-150

Скирвин также не рекомендует покупать подержанный Ford F-150. Он поделился, что этот пикап часто продают на вторичном рынке по цене, которая совсем незначительно ниже стоимости нового авто.

"Многие из этих пикапов прошли через тяжелую жизнь - буксировали прицепы и перевозили грузы - и их износ гораздо больше, чем может показать показатель одометра", - предупредил эксперт.

Chevrolet Suburban

Большой внедорожник Chevrolet Suburban привлекает вместительным интерьером и богатым оснащением. Автомобильный эксперт из AutoInsurance.org Мелани Муссон заявила, что покупатели переплачивают за автомобили этой модели, которые продаются на вторичном рынке.

"Если бы покупатели осознали, сколько других семейных автомобилей они могли бы купить за ту же цену, что и пятилетний Suburban с пробегом почти 160 000 км, они бы начали понимать, насколько они переплачивают", - добавила эксперт.

Toyota Sienna Hybrid

Гибридный Toyota Sienna является одним из лучших минивэнов, которые доступны в продаже, считает Муссон. Тем не менее подержанные автомобили продаются по завышенной цене.

"Toyota Sienna надежна и долговечна, и покупатели готовы платить высокие цены даже за подержанные автомобили", - подчеркнула эксперт.

Какие другие автомобили не стоит покупать

Ранее испанский механик с многолетним опытом работы Карлос Перес назвал марки автомобилей, чьи модели не стоит покупать. В частности, он упомянул британские Jaguar и Land Rover.

Кроме того, эксперты назвали 4 самых ненадежных немецких автомобиля. Они подчеркнули, что ремонт этих моделей может стоить целое состояние.

