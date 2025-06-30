Рассказываем, какие подержанные машины стоит покупать, а какие - избегать.

Украинцы часто покупают подержанные авто. Они позволяют закрыть потребность в транспорте и не так сильно бьют по бюджету.

Автомобильный эксперт, директор киевского автосалона CarCity Константин Литвинов рассказал УНИАН, какие старые авто самые надежные.

Какие 10 самых надежных автомобилей

Мы узнали у эксперта, какой подержанный автомобиль самый надежный.

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"На мой взгляд, надежными являются подержанные автомобили японских брендов Toyota, Honda, а также корейские машины Kia (входит в состав Hyundai Motor Group) и немецкие - Volkswagen. Если говорить о более массовых автомобилях, народных, то из "японцев" я бы советовал покупать подержанные Toyota Camry. Такие машины будут самыми надежными среди седанов у Toyota. Гибридный автомобиль Toyota Camry 2020, 2022, 2023 годов будет стоить в среднем от 20 до 27 тысяч долларов", - отметил он.

По его словам, в целом на цену подержанных автомобилей очень влияют комплектация, пробег, а также то, была ли машина в ДТП. У Toyota Camry есть такие "минусы":

плохая шумоизоляция;

производитель начал очень экономить на материалах, которые используются внутри автомобиля, поэтому могут быть потертости на руле и просевшие сиденья.

Плюсом Toyota Camry является то, что это надежная машина, и она проста в эксплуатации.

"Моя самая любимая подержанная Honda - это небольшой кроссовер CR-V с объемом двигателя 2,4 литра с коробкой передач с гидротрансформатором. У этих машин супернадежный двигатель, поэтому эти автомобили можно брать даже с большим пробегом, но, конечно, перед покупкой авто нужно тщательно проверять", - поделился Литвинов.

Как он добавил, стоимость Honda CR-V 2.4 составляет примерно от 12 до 15 тысяч долларов. Эта машина очень надежна, она функциональна - на ней можно и на шашлык поехать, и на работу, и в театр. В то же время минусом японских автомобилей является то, что они очень уязвимы к коррозии.

"Среди "корейцев" я бы советовал выбрать подержанную Kia Cerato. При поездках по городу расход топлива может составлять от 7 до 9 литров на 100 километров, а для корейских авто это относительно немного", - сказал эксперт.

Литвинов отметил, что стоимость такой машины может составлять от 7 до 12 тысяч долларов.

Если вы выбираете подержанную машину Kia, то покупайте авто без системы GDI (система прямого впрыска бензина в двигатель). Двигатели с такими системами, утверждает эксперт, ненадежны. Еще одним минусом Kia является коррозия - она появляется на днище, арках, порогах.

По словам эксперта, еще можно купить подержанный Hyundai Accent с бензиновым двигателем 1.6 или с ГБО. Подержанный Hyundai Accent стоит примерно от 8 до 10 тысяч долларов.

Эта машина проста в эксплуатации и уходе. А минусы Hyundai Accent заключаются в том, что автомобиль имеет плохую шумоизоляцию и ржавеет.

Также можно покупать подержанные автомобили Volkswagen Passat с двухлитровым дизельным двигателем. Эти машины в эксплуатации будут обходиться дороже, чем автомобили Kia, Hyundai или даже Honda, но они и качественнее сделаны, чем их конкуренты. Кроме того, Volkswagen Passat менее подвержены коррозии, чем азиатские автомобили. 10-летний Passat будет стоить примерно 12-16 тысяч долларов.

Какие машины с пробегом лучше брать, а какие - избегать

Как подчеркнул Литвинов, при выборе подержанной машины важно не только то, сколько она проехала километров, но и то, где она ездила и как, где автомобиль проходил техосмотр. Бывают случаи, когда на продажу выставляют машину с небольшим пробегом - до 70 тысяч километров, но она в таком состоянии, как будто приехала с фронта.

А бывает другая ситуация - приезжает машина такого же класса, а может быть и модель такая же, и пробег у нее 200 тысяч километров, но при этом автомобиль гораздо более ухоженный и работает, как единый организм.

То есть при выборе подержанной машины он советует обращать внимание именно на ее состояние. Если владелец любит свою машину и поэтому делал замену масла каждые 5-7 тысяч километров, а не 15 тысяч, как указано в мануалах некоторых производителей, то автомобиль будет в гораздо лучшем состоянии, поскольку масло теряет свои технические свойства после того, как машина проезжает 7-9 тысяч километров. После такого километража масло будет в двигателе, но выполняет ли оно свою функцию (должно обеспечить уменьшение трения между движущимися деталями и таким образом предотвратить их перегрев и износ) - очень большой вопрос.

"Но, если у машины уже есть пробег 300 тысяч километров, то такую машину следует либо очень тщательно проверять, либо выбрать другую, у которой пробег меньше. Для проверки авто следует загнать на СТО и там сделать операцию, которая называется эндоскоп", - советует эксперт.

Во время этой операции благодаря маленькой камере механики проверяют состояние рабочей зоны двигателя. Если в двигателе нет ни коррозии, ни царапин, тогда такой двигатель еще неплохой. Также нужно проверить топливную систему, форсунки, турбину и ходовую часть.

Мы отдельно узнали у Литвинова, какую машину можно брать с большим пробегом.

"С большим пробегом можно не бояться брать Toyota Land Cruiser 100, но перед покупкой ее все равно стоит детально проверить. Также можно брать большие дорогие американские автомобили конца 1990-начала 2000 годов, к примеру, Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade, Ford F-150 (F-250, F-350). Эти автомобили имеют большие двигатели, и производители заложили в них очень большой моторесурс", - порекомендовал он.

В тоже время он предупредил, что не стоит покупать маленькие французские машины с бензиновыми двигателями, которые имеют большой пробег и роботизированную коробку передач. "Робот" может перестать работать. Не следует рассматривать такие авто, если у них пробег более 300 тысяч километров.

справка Константин Литвинов Автомобильный эксперт, директор киевского автосалона CarCity Константин Литвинов учился в Национальном транспортном университете. По специальности - инженер. С детства интересовался автомобилями, поскольку его отец был дальнобойщиком. Начал заниматься продажей автомобилей в 2007 году, а в 2017 вместе с партнерами в Киеве открыл автосалон CarCity.

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