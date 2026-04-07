'У нас нет шансов': глава Honda рассказал, как Китай вытесняет мировых автогигантов

На одном из китайских заводов все было автоматизировано.

После визита на китайский завод президент компании Honda заявил, что "у нас нет шансов", рассказывая о темпах и масштабах деятельности местных поставщиков. Проблема касается не одной марки, а целой модели производства, которая начинает вытеснять европейских и японских производителей. Об этом пишет interia motoryzacja.

Как отмечается в издании, китайские компании сокращают время проектирования автомобилей, снижают затраты и быстрее выводят новые модели на рынок. Это говорит о том, что производителям из Европы и Японии необходимо изменить правила игры.

Глава Honda Тосихиро Мибе посетил завод поставщика в Шанхае, чтобы увидеть, как работают китайские компании. По возвращении в Японию он заявил:

"У нас нет никаких шансов против них".

Впечатляющие методы работы

Сообщается, что от закупки деталей до управления логистикой - на этом заводе все было автоматизировано, а в производственном цехе не было людей.

"Завод, которым руководит один из крупных китайских производителей комплектующих, поставляет детали также для американской компании Tesla и поддерживает стабильное качество при низких затратах на рабочую силу", - добавили в interia motoryzacja.

Мибе воочию убедился в преимуществах Китая, а именно: дешево, быстро и качественно.

"Заявление президента не является результатом одного визита или мгновенного впечатления. Honda уже несколько лет теряет позиции в Китае, который стал важнейшим автомобильным рынком мира. Продажи там упали с 1,62 млн автомобилей в 2020 году до примерно 640 тыс. в 2025 году. Это не только падение объемов, но и реальная проблема с поддержанием рентабельности производства", - анализируют в издании.

В то же время самая большая разница сегодня заключается не в самом продукте, а в способе его создания. Китайские компании могут разработать новую модель автомобиля примерно за два года, тогда как традиционным производителям на это требуется вдвое больше времени.

"Проблемы Honda не единичны. Падение продаж в Китае означает, что производственные мощности работают ниже уровня рентабельности. В автомобильной отрасли принято считать, что порог рентабельности начинается при загрузке мощностей на уровне около 70-80%. В ответ компания планирует организационные изменения, в частности большую автономию для отделов исследований и разработок. Цель - сократить время проектирования и ускорить вывод на рынок новых моделей", - подчеркивают в материале.

Однако это не является преимуществом, ведь китайские компании уже сегодня работают в темпе, который для многих глобальных брендов остается недостижимым.

Европа должна ускориться, иначе выпадет из игры

Такие изменения начинают быть заметны и в Европе. Китайские бренды увеличивают свои доли на рынке, а их преимущество обусловлено не только ценой, но и темпами работы и интеграцией технологий.

"Для европейских производителей это означает необходимость ускорения процессов, упрощения структур и изменения подхода к проектированию автомобилей. Без этого будет трудно сохранить конкурентоспособность в последующие годы. И поэтому одно предложение президента Honda сегодня звучит шире, чем обычный комментарий после визита на завод. Оно показывает момент, когда отрасль начинает понимать, что перемены уже произошли", - подытожили в издании.

