Стали известны самые популярные кроссоверы в Украине: на первом месте – легендарный бестселлер

Самым популярным среди новинок оказался Renault Duster, который можно назвать легендой отечественного авторынка.

По итогам первого полугодия кроссоверы доминировали на украинском рынке новых легковых автомобилей, заняв 80% продаж. По сравнению с первым полугодием прошлого года спрос на кроссоверы вырос на 0,3%, достигнув 26,6 тысячи автомобилей, сообщает "УкрАвтопром".

Наибольшим спросом среди SUV пользовались автомобили с бензиновыми двигателями, на долю которых пришлось 37,8% продаж. На гибриды пришлось 32,9% продаж, на дизельные модели – 20,4%, на электромобили – 8,7%, а на автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) – всего 0,2%.

Самым популярным среди новых моделей оказался Renault Duster, который уже можно назвать легендой отечественного авторынка. Среди главных преимуществ модели – доступная цена. Сегодня новый автомобиль в Украине можно приобрести за 959 100 гривень.

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Второе место заняла Toyota RAV4, которую ценят за экономичные гибридные двигатели. Замыкает тройку лидеров "народный" Hyundai Tucson, ставший для многих украинцев их первым автомобилем.

ТОП-10 самых популярных новых кроссоверов:

Renault Duster – 2670 шт. Toyota RAV4 – 1811 шт. Hyundai Tucson – 1302 шт. Toyota Land Cruiser Prado – 1003 шт. Škoda Kodiaq – 943 шт. Mazda CX-5 – 910 шт. Volkswagen Touareg – 854 шт. Nissan Qashqai – 627 шт. Škoda Karoq – 606 шт. Kia Sportage – 552 шт.

Авторынок Украины – последние новости

По итогам первого полугодия украинцы приобрели почти 26,3 тысячи импортированных подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Наиболее популярными в этом сегменте оставались автомобили с бензиновыми двигателями, на долю которых пришлось 50% от общего количества регистраций.

В целом за первое полугодие украинский автопарк пополнился 77,2 тысячами легковых автомобилей с бензиновыми двигателями (как подержанных, так и новых). Среди новых моделей самой популярной оказалась Hyundai Tucson, тогда как среди импортируемых подержанных автомобилей лидерами стали модели Volkswagen.

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