Разметают, как горячие пирожки: названы автомобильные бестселлеры в Украине

Лидером по популярности среди брендов по-прежнему остается японская Toyota.

В течение января–июня 2026 года в Украине было продано около 33 тысяч новых легковых автомобилей – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 0,5%. Такие данные приводит "УкрАвтопром".

Лидером украинского авторынка остается японская Toyota. По итогам первого полугодия ее продажи выросли на 6%. Второе и третье места достались "европейцам" – их заняли Renault и Škoda.

Среди китайских марок наибольшим спросом пользуется BYD, однако по итогам первого полугодия она заняла лишь пятое место, значительно уступив лидерам.

Видео дня

Из премиальных марок самой популярной оказалась BMW, а среди отдельных моделей бестселлером полугодия стал компактный кроссовер Renault Duster. Среди его главных преимуществ называют доступную цену – приобрести автомобиль в нашей стране можно за 943 500 гривень.

ТОП-10 брендов украинского рынка новых автомобилей:

Toyota – 4852 автомобиля (+6%); Renault – 3048 (+5%); Škoda – 2791 (+9%); Volkswagen – 2403 (-10%); BYD – 1918 (+8%); Hyundai – 1891 (+26%); BMW – 1785 (-7%); Mazda – 1434 (+49%); Nissan – 1269 (+11%); Suzuki – 1050 (-27%).

Авторынок Украины – последние новости

Самым популярным сегментом украинского рынка новых легковых автомобилей остаются кроссоверы. Как недавно стало известно, в текущем году на них пришлось около 80% продаж. Среди мини-SUV наибольшим спросом пользовалась Toyota Yaris Cross, тогда как среди полноразмерных самым популярным оказался Volkswagen Touareg.

Сообщалось также, что в мае украинский автопарк пополнили около 4,6 тыс. импортированных подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Наибольшую долю в этом сегменте составили модели с бензиновыми двигателями.

Вас также могут заинтересовать новости: