Разметают, как горячие пирожки: названы автомобильные бестселлеры в Украине

В течение января–июня 2026 года в Украине было продано около 33 тысяч новых легковых автомобилей – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 0,5%. Такие данные приводит "УкрАвтопром".
Лидером украинского авторынка остается японская Toyota. По итогам первого полугодия ее продажи выросли на 6%. Второе и третье места достались "европейцам" – их заняли Renault и Škoda.
Среди китайских марок наибольшим спросом пользуется BYD, однако по итогам первого полугодия она заняла лишь пятое место, значительно уступив лидерам.
Из премиальных марок самой популярной оказалась BMW, а среди отдельных моделей бестселлером полугодия стал компактный кроссовер Renault Duster. Среди его главных преимуществ называют доступную цену – приобрести автомобиль в нашей стране можно за 943 500 гривень.
ТОП-10 брендов украинского рынка новых автомобилей:
- Toyota – 4852 автомобиля (+6%);
- Renault – 3048 (+5%);
- Škoda – 2791 (+9%);
- Volkswagen – 2403 (-10%);
- BYD – 1918 (+8%);
- Hyundai – 1891 (+26%);
- BMW – 1785 (-7%);
- Mazda – 1434 (+49%);
- Nissan – 1269 (+11%);
- Suzuki – 1050 (-27%).
Авторынок Украины – последние новости
Самым популярным сегментом украинского рынка новых легковых автомобилей остаются кроссоверы. Как недавно стало известно, в текущем году на них пришлось около 80% продаж. Среди мини-SUV наибольшим спросом пользовалась Toyota Yaris Cross, тогда как среди полноразмерных самым популярным оказался Volkswagen Touareg.
Сообщалось также, что в мае украинский автопарк пополнили около 4,6 тыс. импортированных подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Наибольшую долю в этом сегменте составили модели с бензиновыми двигателями.