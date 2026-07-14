Эти модели – вне конкуренции: названы гибриды, которые разметают украинские покупатели

Среди новых автомобилей лидером рынка гибридов по-прежнему остается Toyota RAV4.

В первом полугодии украинский автопарк пополнился 19,1 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

Доля новых автомобилей в общем количестве составила 51%, тогда как в прошлом году она достигала 61%. В этом сегменте лидером рынка гибридных моделей остается Toyota RAV4. Украинцы выбирают этот автомобиль не только из-за высокой топливной экономичности, но и из-за традиционно высокой надежности машин японского бренда.

Тройка самых популярных новых гибридов:

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Toyota RAV4 – 1770 шт.;

Nissan Qashqai – 601 шт.;

Toyota Yaris Cross – 511 шт.

Среди импортированных гибридов с пробегом самым популярным оказался Ford Escape, который ценят за хорошее соотношение цены и качества, а также за присущую кроссоверам универсальность.

Тройка самых популярных недавно ввезенных гибридов:

Ford Escape – 555 шт.;

Ford Fusion US – 470 шт.;

Toyota Prius – 460 шт.

Авторынок Украины – последние новости

По итогам первого полугодия украинский автопарк пополнился более чем 111 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшую долю в этом сегменте заняли автомобили с бензиновыми двигателями, а среди отдельных моделей лидером стал Volkswagen Golf.

При этом в июне украинский автопарк пополнился более чем 21 тысячей подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Главными особенностями прошлого месяца стали преобладание бензиновых автомобилей и стабильный спрос на среднеразмерные кроссоверы европейских и американских брендов.

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