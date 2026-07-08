Названы ТОП-10 свежепригнанных легковушек: какая модель самая популярная в Украине

Наибольшую долю в этом сегменте традиционно занимали бензиновые автомобили.

По итогам первого полугодия в Украине зарегистрировали 111,5 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 2%, сообщили в "УкрАвтопроме".

Наибольшую долю в этом сегменте традиционно занимали бензиновые автомобили – 58% против 47% по итогам первого полугодия 2025 года. На втором месте оказались дизельные автомобили – 20% против 22% в первом полугодии 2025 года.

Электромобили занимали 11% рынка, тогда как годом ранее их доля составляла 22%. На гибриды приходилось 8% (5% в прошлом году), а на автомобили с газобаллонным оборудованием – 3% против 4% за аналогичный период прошлого года.

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Среди отдельных моделей на первом месте находится Volkswagen Golf. Это настоящая народная модель, которую ценят, в частности, за простоту обслуживания. Сегодня запчасти к "Гольфу" доступны на каждом шагу – их можно быстро найти в любом магазине или на СТО.

ТОП-10 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа:

Volkswagen Golf – 5143 шт.; Volkswagen Tiguan – 4549 шт.; Audi Q5 – 3962 шт.; Nissan Rogue – 3896 шт.; Škoda Octavia – 3688 шт.; Renault Megane – 3435 шт.; Volkswagen Passat – 2477 шт.; Ford Escape – 2446 шт.; Nissan Qashqai – 2166 шт.; Audi A4 – 2144 шт.

Средний возраст подержанных легковых автомобилей, прошедших в этом году украинскую регистрацию, составил 9,7 года.

Авторынок Украины – последние новости

В июне украинцы зарегистрировали 21 378 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Основными тенденциями месяца стали доминирование бензиновых автомобилей и высокий спрос на среднеразмерные кроссоверы европейских и американских марок. Самыми популярными моделями среди импортированных подержанных автомобилей стали Volkswagen Tiguan и Audi Q5. В десятку также вошла Tesla Model Y, занявшая девятое место.

Кроме того, первый месяц лета принес ожидаемое сезонное снижение активности на рынке новых легковых автомобилей. В течение июня украинцы поставили на учет 5 331 новый легковой автомобиль.

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