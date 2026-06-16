Стоят своих денег: эксперты назвали 5 очень надежных кроссоверов

По словам экспертов, все эти модели превосходят своих конкурентов.

Среди кроссоверов есть большое количество отличных моделей. Это касается и недорогих автомобилей.

В GoBankingRates назвали 5 очень надежных кроссоверов, которые можно купить в США по цене до 35 000 долларов. Эксперты заявили, что это одни из лучших моделей в своем классе.

Subaru Outback

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В издании рассказали, что Subaru Outback сочетает в себе практичность, безопасность и надежность. Также эксперты высоко оценили пакет систем безопасности EyeSight, который значительно снижает вероятность возникновения ДТП.

Кроме того, в издании отметили, что Subaru Outback имеет комфортную подвеску и просторный интерьер. Эксперт по автомобильной промышленности из AutoInsurance.org Мелани Муссон добавила, что эта модель является одним из самых надежных современных автомобилей, а благодаря полному приводу водитель получает лучший контроль в неблагоприятных погодных условиях.

Chevrolet Trailblazer

Также в издании рекомендуют купить Chevrolet Trailblazer. В издании заявили, что эта модель имеет низкий расход топлива и просторный интерьер.

Кроме того, Chevrolet Trailblazer дешевле многих своих конкурентов. Однако даже базовая версия модели предлагает богатое оснащение.

"Trailblazer стоит менее 35 тысяч долларов даже в топовых комплектациях, так что вы можете выбрать много опций и все равно уложиться в бюджет. Он имеет отличные показатели безопасности и в целом надежен", - рассказала Муссон.

Honda CR-V

Отмечается, что бренд Honda известен низкими затратами на обслуживание и надежностью своих автомобилей. Популярный кроссовер CR-V не является исключением.

"Honda CR-V надежен. На этот кроссовер приходится наименьшее количество жалоб на системы охлаждения, электрику и трансмиссию среди компактных кроссоверов. 1,5-литровый турбодвигатель надежен, что является хорошим предзнаменованием для вас на долгие годы", - поделился Райан Салата, директор по маркетингу компании Specialty Auto Parts USA.

Toyota Corolla Cross Hybrid

В издании отметили, что Toyota Corolla Cross Hybrid является отличным вариантом кроссовера для тех, кому нужен экономный и простой в обслуживании автомобиль. Эта модель имеет очень низкий расход топлива.

"Corolla Cross Hybrid стоит значительно меньше 35 тысяч долларов, так что вы можете позволить себе пакет дополнительного оборудования и при этом удержать итоговую цену в пределах 35 тысяч долларов. Гибридный двигатель обеспечивает отличную экономию топлива в городе. Гибриды поставляются со стандартным полным приводом, что делает Corolla Cross одним из самых выгодных автомобилей", - заявила Муссон.

Mazda CX-30

В издании подчеркнули, что Mazda CX-30 является более крупным кроссовером по сравнению с многими другими моделями в этом списке. Также эту модель похвалили за стильный дизайн.

Самые надежные компактные автомобили

Ранее автомобильные эксперты назвали 4 компактных автомобиля, которые стоит купить в 2026 году. По их словам, эти модели могут прослужить годы без серьезных поломок.

В частности, эксперты упомянули Honda Civic и Toyota Corolla. Также они призвали купить Mazda3 и Hyundai Elantra.

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