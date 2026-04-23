Их стоит избегать любой ценой: названы 4 очень ненадежных автомобиля

По словам экспертов, владельцам этих автомобилей часто приходится тратить очень много денег на ремонт.

Покупка подержанного автомобиля сопряжена с определенными рисками. Не всегда удается предугадать, насколько надежным будет авто после его покупки.

Автомобильные эксперты рассказали в комментарии для GoBankingRates, обслуживание каких автомобилей чаще всего обходится в тысячи долларов. Они подчеркнули, что этих моделей следует избегать.

Какие автомобили не стоит покупать

Range Rover

Владелец German Car Depot Алан Гельфанд заявил, что внедорожник Range Rover имеет очень высокую стоимость обслуживания. Также эта модель быстро обесценивается, из-за чего выгодно продать автомобиль на вторичном рынке практически невозможно.

"Обычно ремонт Range Rover может стоить от 3 000 до 7 000 долларов за такие проблемы, как неисправная пневматическая подвеска, проблемы с электрикой и система охлаждения, которая печально известна своими утечками", - поделился эксперт.

Chevrolet Trailblazer

Эксперт по автомобильной промышленности из AutoInsurance.org Мелани Муссон рассказала, что Chevrolet Trailblazer не является надежным автомобилем для пенсионеров, каким он кажется на первый взгляд. По ее словам, это один из самых быстро обесценивающихся автомобилей американского производства.

"За первые пять лет он потеряет половину своей первоначальной стоимости. Более того, двигатель может быть шумным, а иногда шум связан с вибрациями, которые необходимо устранить, что может стоить 400 долларов", - добавила эксперт.

Mercedes-Benz GL/GLS

Гельфанд отметил, что кроссовер Mercedes-Benz GLS (GL до 2015 года) выделяется просторным интерьером и высоким уровнем комфорта. Тем не менее, ремонт этой модели может стоить очень дорого.

По словам эксперта, ремонт часто обходится в сумму свыше 6 000 долларов.

Jeep Wrangler

Муссон заявил, что Jeep Wrangler хорошо сохраняет свою стоимость, из-за чего этот внедорожник остается востребованным. Главная же проблема, по ее словам, заключается в том, что это далеко не самая надежная модель. Эксперт назвала Jeep Wrangler "денежной ямой".

"Многие детали не очень долговечны. Поэтому, если у вас есть Wrangler, вам, вероятно, придется регулярно тратиться на дорогой ремонт, особенно по мере приближения автомобиля к 10-летнему возрасту", - поделилась Муссон.

