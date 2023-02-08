К украинскому зерну в Венгрии будут применяться те же требования к контролю качества, что и для зерна, выращенного в Евросоюзе.

Венгрия вводит режим строго контроля за качеством украинского зерна, поступающего на внутренний рынок страны.

Как заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, к украинскому зерну в Венгрии будут применяться те же требования к контролю качества, что и для зерна, выращенного в Евросоюзе, сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра, такой шаг направлен на помощь венгерским фермерам, которые могут пострадать от увеличения импорта более дешевого украинского зерна.

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"Импортные культуры, выращиваемые в гораздо менее строгих условиях производства, снижают цены, создавая значительные конкурентные преимущества. Однако Брюссель не помогает венгерским фермерам и продолжает ничего не делать для устранения этого конкурентного преимущества", - отметил министр.

Надь также предупредил венгерский бизнес об ответственности за использование украинского зерна, которое не прошло оценку качества в Венгрии.

В министерстве уточнили, что Венгрия не будет применять новые нормы по отношению к украинскому зерну, которое транзитом доставляется в страны Африки и Азии.

Экспорт зерна во время войны:

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.

26 ноября 2022 года началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будут экспортировать в страны Африки и Азии.

Украина планирует отправить из портов 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи.

В январе 2023 года саботаж РФ привел к значительному сокращению экспорта зерна из Украины.

26 января в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что суточное количество выходов загруженных судов по "зерновому коридору" из украинских портов упало до антирекордного показателя.

Вступление Украины в ЕС:

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

В то же время Еврокомиссия представила рекомендации по внедрению необходимых реформ, которые Украина должна воплотить.

13 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на вступление в ЕС раньше, чем через два года.

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