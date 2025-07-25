Немецкая оружейная компания HENSOLDT получила заказ на поставку Украине радаров для усиления противовоздушной обороны стоимостью более 340 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении HENSOLDT.
Отмечается, что в рамках заказа будут поставлены радары TRML-4D и SPEXER 2000 3D MkIII.
"Наши высокопроизводительные радары срочно нужны украинской противовоздушной обороне. Несколько радаров защищают Украину с начала российской агрессивной войны... Радары чрезвычайно важны для защиты граждан", - заявил генеральный директор HENSOLDT Оливер Дьорре.
Как пишут аналитики Defense Express, радар TRML-4D является частью зенитно-ракетного комплекса Iris-T SLM и уже неоднократно заказывался для нужд ВСУ. Он обеспечивает отслеживание до 1500 целей на расстоянии до 250 км.
Эти радары способны быстро обнаруживать, сопровождать и классифицировать все типы воздушных целей: крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.
В свою очередь Spexer 2000 МкІІІ является компонентом зенитной артиллерийской системы Skyranger 30 от немецкой Rheinmetall.
"Сама РЛС представляет собой импульсный доплеровский радар X-диапазона со спектральной автоматической классификацией целей. Таким образом, это будет очень хорошим решением для обнаружения ударных беспилотников", - говорится в статье.
В то же время новости о поставках такой РЛС не означают поставки целой новой системы ПВО, отмечают аналитики, ведь Spexer 2000 Mk 3 может самостоятельно устанавливаться на различные платформы, такие как автомобили или бронетранспортеры.
Украинская ПВО - новости
Ранее стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Украине двух пакетов оружия и оборудования на общую сумму 322 миллиона долларов. Туда в частности войдут ракетные системы HAWK Phase III и БМП Bradley, а также их ремонт и поддержку.
Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что ЗРК Patriot для Украины будут доставлены за недели. В то же время немецкие СМИ писали, что первый комплекс Patriot передадут Украине весной 2026 года.