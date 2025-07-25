Немецкая компания HENSOLDT получила заказ на поставку Украине радаров для ПВО.

Немецкая оружейная компания HENSOLDT получила заказ на поставку Украине радаров для усиления противовоздушной обороны стоимостью более 340 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении HENSOLDT.

Отмечается, что в рамках заказа будут поставлены радары TRML-4D и SPEXER 2000 3D MkIII.

"Наши высокопроизводительные радары срочно нужны украинской противовоздушной обороне. Несколько радаров защищают Украину с начала российской агрессивной войны... Радары чрезвычайно важны для защиты граждан", - заявил генеральный директор HENSOLDT Оливер Дьорре.

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Как пишут аналитики Defense Express, радар TRML-4D является частью зенитно-ракетного комплекса Iris-T SLM и уже неоднократно заказывался для нужд ВСУ. Он обеспечивает отслеживание до 1500 целей на расстоянии до 250 км.

Эти радары способны быстро обнаруживать, сопровождать и классифицировать все типы воздушных целей: крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.

В свою очередь Spexer 2000 МкІІІ является компонентом зенитной артиллерийской системы Skyranger 30 от немецкой Rheinmetall.

"Сама РЛС представляет собой импульсный доплеровский радар X-диапазона со спектральной автоматической классификацией целей. Таким образом, это будет очень хорошим решением для обнаружения ударных беспилотников", - говорится в статье.

В то же время новости о поставках такой РЛС не означают поставки целой новой системы ПВО, отмечают аналитики, ведь Spexer 2000 Mk 3 может самостоятельно устанавливаться на различные платформы, такие как автомобили или бронетранспортеры.

Украинская ПВО - новости

Ранее стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Украине двух пакетов оружия и оборудования на общую сумму 322 миллиона долларов. Туда в частности войдут ракетные системы HAWK Phase III и БМП Bradley, а также их ремонт и поддержку.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что ЗРК Patriot для Украины будут доставлены за недели. В то же время немецкие СМИ писали, что первый комплекс Patriot передадут Украине весной 2026 года.

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