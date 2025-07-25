Эрдоган заявил, что Трамп согласился на участие в мирных переговорах, если Путин тоже приедет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении организовать встречу лидеров России и США Дональда Трампа и Владимира Путина на мирных переговорах пго Украине в Стамбуле, сообщает Hurriyet.

"Мы хотим собрать лидеров в Стамбуле. Возможно, уже на этой неделе проведу переговоры с Путиным и Трампом", - сказал он.

При этом, как пишет Reuters, Эрдоган заявил, что Трамп сообщил ему, что примет участие в потенциальных мирных переговорах между лидерами Украины и России в Турции, если Путин также согласится принять в них участие.

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Эрдоган в ходе саммита НАТО сообщил президенту США, что Анкара намерена организовать встречу лидеров России и Украины в Турции для мирных переговоров.

"Он (Трамп) сказал: "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для поиска решения, то и я приеду", — цитирует его заявление журналистам канцелярия Эрдогана.

Ранее Дональд Трамп не исключил возможности встречи с Путиным во время своего визита в Китай.

Встреча Путина и Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сдвигах с российской стороны относительно его возможной встречи с Владимиром Путиным. По словам Зеленского, впервые за долгое время россияне начали говорить об этом вопросе.

В то же время в Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского вряд ли состоится до конца августа.

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