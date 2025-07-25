УНИАН рассказывает об алгоритме действий, чтобы получить популярную электронную услугу.

Многие украинцы сталкиваются с распространенной проблемой при пользовании приложением "Дія" – невозможностью активировать услугу "Дія.Підпис".

Особенно интерес к проблеме активизировался сейчас, на фоне решения "Укрзализныци" начать продавать билеты на наиболее популярные поезда исключительно путем верификации через "Дія.Підпис".

Не работает "Дія.Підпис" – алгоритм действий

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1. Если у вас также возникают проблемы при активации этой услуги "Дія.Підпис", то сначала стоит попробовать решить ее наиболее очевидным способом – написать в техническую поддержку "Дії" через удобный вам мессенджер.

2. Далее нужно выбрать в меню вопрос, который вас беспокоит – в данном случае это "Дія.Підпис". После этого вам предложат описать проблему одним сообщением, и если не поможет чат-бот, на помощь придет реальный работник.

3. Чтобы сократить вам время, мы поделимся своим опытом общения со специалистами "Дія" – справедливости ради, вопрос был решен очень быстро.

4. Итак, для начала журналиста УНИАН, который обращался в техподдержку как частное лицо, попросили объяснить, какое именно сообщение показывает при неудачной попытке авторизоваться в "Дія.Підпис":

"К сожалению, произошла ошибка";

"Проверка не пройдена";

"Попробуйте активировать Дія.Підпис позже".

5. В нашем случае неоднократно возникала первая проблема. И чтобы решить ее, достаточно было одной простой операции – просмотрев данные в пункте "Подключенные устройства" раздела "Меню", оператор "Дія" предложил нам нажать "Удалить" и создать новый "Дія.Підпис" с новым паролем из пяти цифр.

6. После выполнения предложенных действий, была предпринята повторная попытка активировать "Дія.Підпис" – на этот раз она оказалась удачной. Вероятно, проблема возникла из-за того, что автор этого материала в последний раз активировал "Дія.Підпис" на своем смартфоне летом 2022 года, а поскольку с тех пор у "Дії" периодически проводились обновления, вероятно, предыдущие настройки слетели.

7. Если у вас другая проблема, советуем все же сначала попробовать обратиться в техподдержку "Дії".

Другие новости "Дії"

Как сообщал УНИАН, ранее в государственном приложении "Дія" добавили новую услугу для водителей – замену техпаспорта онлайн.

Также с недавнего времени мобильное приложение "Дія" начало уведомлять граждан об их снятии с зарегистрированного места жительства.

В то же время, на фоне проблем с покупкой билетов на поезда "Укрзадизныци в летний период, национальный перевозчик выступил с инициативой продавать их только тем пассажирам, которые авторизуются через "Дію". Вскоре стали известны первые рейсы, которых это коснулось.

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