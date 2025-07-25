Среди необычных мужских имен: Космос, Люцифер, Оскар.

С начала года больше всего детей в Украине называли именами Марк, София и Эмилия, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Так, в первом полугодии 2025 года самыми популярными именами для мальчиков были: Александр, Марк, Тимофей, Матвей, Максим, Артем, Богдан, Дамир, Богдан, Даниил, Дмитрий, Макар. Тогда как девочек, по данным Минюста, чаще всего называли: София, Эмилия, Ева, Милана, Соломия, Виктория, Полина, Анна, Мария, Вероника.

"Среди экзотических имен, которыми называли мальчиков в Украине с начала 2025-го, также есть античные - Арей, Платон, Эней, славянские - Аскольд, Зореслав, Радомир. Также среди необычных мужских имен: Космос, Люцифер, Оскар. Между тем девушек называли такими редкими именами, как Алиша, Ассоль, Валькирия, Лола, Лукерья, Аврора, Жасмин, Лия-Айлин, Эден Росе, Муначимсо Айв и другими", - добавили в Минюсте.

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Демография в Украине: важные новости

Накануне Opendatabot обнародовала аналитику, в которой сообщила, что в Украине на одного новорожденного приходится трое умерших. В частности, с начала 2025 года в стране родилось более 86 тыс. младенцев, а умерло более 249 тыс. человек.

Аналитики отмечают, что рождаемость в Украине сейчас стабилизировалась. Впрочем, тренд все равно неутешительный. Поскольку за последние 10 лет рождаемость в стране снизилась в 2,2 раза.

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