По данным Всемирного банка, на 2023 год Беларусь была крупнейшим должником РФ.

В Беларуси обсуждают привлечение дополнительного финансирования от Российской Федерации. Об этом со ссылкой на министра финансов Беларуси Юрия Селиверстова сообщает The Moscow Times.

По словам министра, эти средства нужны, в частности, белорусскому бюджету, который в этом году составили с дефицитом 4,5 млрд белорусских рублей (около 1,5 млрд долларов), или 1,6% ВВП.

Кроме того, за счет кредитов Минск хочет поддержать свою нефтеперерабатывающую отрасль и другие инвестиционные проекты.

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Отметим, что по состоянию на 2023 год Беларусь была крупнейшим должником РФ. На нее приходилось 8,2 млрд долларов межгосударственных кредитов, выданных Российской Федерацией. Это более чем четверть от общей суммы задолженности иностранных государств перед Кремлем.

В марте этого года в российской Госдуме ратифицировали соглашение с Беларусью об отсрочке погашения накопленного долга, платежи по которому должны были начаться в этом году.

Теперь Минск сможет перенести выплаты на 7-12 лет, то есть на 2031-36 годы. В целом соглашение охватывает около 800 млн долларов задолженностей Беларуси.

Сотрудничество России и Беларуси - последние новости

Россияне не только помогают режиму Александра Лукашенко финансово, но и поставляют ему оружие. В мае стало известно, что Беларусь получила новую партию многоцелевых истребителей Су-30СМ2.

Этот самолет является одним из самых новых российских истребителей. Он может применять широкий арсенал оружия класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", в частности, ракеты Р-37 большой дальности.

В 2023 году Владимир Путин заявил, что в Беларуси поставили первые ядерные заряды. Впрочем, как отметили тогда в российском МИД, Москва намерена сохранить контроль над ядерным оружием в Беларуси.

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