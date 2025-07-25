Ужгород сохраняет лидерство по стоимости аренды, опережая Киев и Львов.

Цены на аренду квартир в июне 2025 года выросли в среднем на 20%. В то же время сокращение предложения на рынке аренды составляет 11%. Об этом говорится в исследовании "OLX Недвижимость".

Отмечается, что больше всего выросла стоимость аренды однокомнатных квартир в Сумах - 8 тыс. грн. (+33%), Одессе - 10 тыс. грн. (+25%) и Житомире - 10 тыс. грн. (+18%). Ужгород - 18 670 грн. сохраняет лидерство по стоимости аренды, опережая Киев и Львов.

В то же время количество активных объявлений снизилось на 7%. При этом количество откликов от потенциальных арендаторов выросло на 20%.

Видео дня

Медианная цена однокомнатных квартир сейчас составляет 11 тыс. грн. (+10%). Наибольшее подорожание зафиксировано в сегменте трехкомнатного жилья - на 33%, где медианная цена достигла 20 тыс. грн.

На фоне высокой стоимости квартир и их ограниченного предложения вырос интерес и к аренде домов. Количество отзывов увеличилось на 38%, предложений - на 10%, а медианная цена выросла на 64%. Больше всего подорожала аренда в Николаеве (+50%) и Одессе (+45%), тогда как в Хмельницком цены упали на 50%, а в Ивано-Франковске - на 25%.

Аренда жилья в Украине - последние новости

По состоянию на июль 2025 года, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Одессе составляла 11 тысяч гривень, что на 38% больше чем полгода назад.

В июне пятерку городов с наибольшим запросом на посуточную аренду квартир составляли города-миллионники. Первое место по количеству откликов на объявления заняла Одесса. Далее шли Киев, Львов, Днепр и Харьков.

Ранее сообщалось, что средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры в июне равнялась более 7,5 тыс. гривень. Первое место по стоимости аренды занимала Закарпатская область.

Вас также могут заинтересовать новости: