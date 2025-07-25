В большинстве областей среднемесячная температура будет выше нормы.

Погода в августе этого года будет жарче, чем обычно. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, средняя за месяц температура будет +20°...+26°. Это на 1,5-2° выше нормы. Только в западных областях ожидается +17°...+20°, а в Карпатах +14°...+16°, что в пределах нормы.

Что касается осадков, то в верпне будет лишь 23-44 мм. Это лишь 64-73% от нормы. А вот в западных областях осадков будет 60-77 мм (в Карпатах 94-116 мм), что составляет 80-120% нормы.

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Погода в августе 2025 - прогноз на месяц

В августе в Украине ожидается преимущественно жаркая и сухая погода, особенно на юге и юго-востоке, где температура будет самой высокой. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, прогнозы европейских метеоцентров свидетельствуют, что на западе страны температурные показатели и количество осадков будут в пределах августовской нормы. На остальной территории среднемесячная температура будет превышать климатическую норму на 1,5-2°C, а уровень осадков составит лишь 60-70% от обычного.

"Август, первая половина месяца - это также, по климатическим данным, у нас самые высокие температуры еще могут наблюдаться. Поэтому еще лето в разгаре", - отметила эксперт.

В начале месяца погодная ситуация останется без существенных изменений: на юге и востоке термометры будут показывать от +30° до +34°, а в отдельные дни жара может достигать +35°...+38°. Западная часть страны останется самой прохладной - там прогнозируют максимум до +28°, на севере температура будет достигать +30°. В центре и на востоке будет жарче - около +33°...+34°, местами - до +37°, в частности в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

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