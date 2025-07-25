Германия отправляет Украине еще одну IRIS-T, - посол

Кроме того, в Украине уже работают более 60 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

Украина уже получила от Германии семь систем противовоздушной обороны IRIS-T. Кроме того, к отправке готовят еще одну систему, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев во время общения с прессой, передает Интерфакс-Украина.

Дипломат отметил, что Германия продолжает поставлять необходимые Украине системы ПВО IRIS-T.

"Уже семь систем зашло, восьмая заходит", - сообщил Макеев.

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Посол добавил, что Берлин уже поставил Киеву более 60 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Они продемонстрировали чрезвычайную эффективность в борьбе с российскими ударными дронами.

"Нам поставили более 60 Gepard. То есть большинство гепардов, что можно было поймать в лесах всего мира - уже поймали, и они пасутся на украинских пастбищах", - в шутку прокомментировал дипломат.

Кроме того, Макеев упомянул, что Германия передала зенитный артиллерийский комплекс Skynex, который показывает хорошие результаты в Воздушных силах Украины. По его словам, Киев и Берлин уже имеют первые наработки по совместному производству дополнительных систем ПВО.

Германия модернизирует IRIS-T - что известно

Как сообщал УНИАН, в немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM планируют интегрировать искусственный интеллект. Если немцы это сделают, то было бы логично испытать такое оружие на фронте в Украине.

Механизм будет работать следующим образом - компании-производители будут отправлять свое оружие в Украину, проводить онлайн обучение по использованию и применению, а уже тестировать его будут украинские военные, которые будут формировать и отправлять отчеты.

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