Иво Бобул также отметил, что перевод песен артиста потеряет свой колорит.

Народный артист Украины Иво Бобул впервые высказался о скандальном концерте Верки Сердючки, на котором артист пел на русском языке.

По словам Бобула, они давно знакомы с Андреем Данилко и поддерживают дружеские отношения. Поэтому, он отметил, что очень уважает коллегу и его творчество.

"Я Данилко очень уважаю. Потому что человек сделал сам себя, так как и я. Он нашел свою нишу, свою Верку Сердючку. Вообще, когда он появился, говорили, что это бомба, что это будет очень хороший артист. Так и произошло. Я очень его уважаю за его уверенность, он очень мощный", - отметил Бобул в интервью ТСН.UA.

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Он также добавил, что знает о языковом скандале вокруг Сердючки. Однако считает, что не стоит людям вмешиваться в творчество артиста и заступился за него.

"Не надо людям вмешиваться в искусство. Мы не двор. Люди должны совсем другим заниматься. Не надо следить, что он поет. У него репертуар такой, что если перевести, он теряет много колоритности. Он же поет не чужие песни, это все его. Не только он поет русскоязычные песни. Надо думать, что он делает для государства, для армии. А каким он боком это зарабатывает, это уже другое дело. Он - трудяга, а трудяг надо уважать! И любить. Не надо, чтобы народ вмешивался в культуру, мы не стадо. Каждый артист является личностью", - подчеркнул Бобул.

К слову, 13 июня Верка Сердючка выступала в столице. На концерте артист спел свои старые хиты на русском языке, чем возмутил некоторых украинцев. Позже на него подали жалобу, но языковой омбудсмен объяснил, что Данилко не получит наказания за это, ведь не нарушил закон.

Напомним, ранее "мама" Верки Сердючки сделала заявление после скандального выступления артиста на русском языке.

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