Прощание с народным депутатом состоится во Львове.

Похороны народного депутата Ярослава Рущишина, который погиб в автомобильной аварии, состоятся в понедельник, 28 июля. Простятся с политиком в церкви Украинского католического университета, а похоронят его на Лычаковском кладбище во Львове. Об этом сообщается на Facebook-странице "Голос Львовщины".

Отмечается, что 27 июля в 19:00 состоится парастас в церкви Святой Софии (УКУ, ул. Козельницкая, 2а, Львов). А уже 28 июля пройдет Божественная Литургия в церкви Святой Софии.

Около 12:45 состоится общегородское прощание на Площади Рынок. А в 13:00-14:00 - похороны в семейном склепе на Лычаковском кладбище.

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"Семья просит не нести цветов, а, если есть желание, сделать донацию на Украинский католический университет - дело, которое было глубоко близко Ярославу", - добавили в сообщении.

Гибель Ярослава Рущишина - что известно

Как писал УНИАН, 24 июля в ДТП погиб народный депутат Украины Ярослав Рущишин. Авария произошла в 21:45 на дороге вблизи села Бабухов на Ивано-Франковщине.

Оказалось, что политик был за рулем мотоцикла Harley-Davidson, но не справился с управлением и столкнулся с трактором, который ехал в попутном направлении. К сожалению, нардеп умер во время госпитализации в больницу.

Известно, что Ярослав Рущишин был народным депутатом Украины IX созыва от партии "Голос", а также секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития. Кроме того, он известен, как украинский предприниматель и общественный деятель, соучредитель Художественного объединения "Дзига".

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