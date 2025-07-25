Зеленоватая поверхность воды напоминает ковер, сквозь который птицы прокладывают себе путь.

На туристическом маршруте "Мертвый лес" Нижнеднестровского национального природного парка(Одесская область) наблюдатели зафиксировали, как лебедь ведет за собой птенцов по необычному озеру.

"На днях сотрудники парка посетили территорию водной экотропы "Мертвый лес" - места, которое поражает своей мистичностью и природной красотой. Во время наблюдения нам посчастливилось увидеть необычайную сцену: лебедь-шипун неторопливо ведет за собой маленьких птенцов по озеру, покрытому ряской", - рассказали специалисты.

На видео, которое обнародовали наблюдатели, можно увидеть, что зеленоватая поверхность воды напоминает ковер, сквозь который птицы прокладывают себе путь.

"Серые, пушистые лебежата вежливо держатся позади матери, образуя трогательную картину единства, заботы и гармонии в природе. Эти моменты - настоящий дар для каждого, кто стремится почувствовать жизнь природы в различных ее проявлениях", - констатируют в парке.

Что такое "Мертвый лес".

"Мертвый лес" - один из живописных уголков в Нижнеднестровском НПП, на Нижнем Днестре, который, по словам туристов, манит и немного пугает. Это настоящий мертвый лес в районе Ольхи. Колонии больших бакланов превратили деревья, на которых расположились гнезда, в серо-белые "скелеты" в результате своей жизнедеятельности. Тысячи птиц здесь кормят своих малышей, учат нырять и летать более взрослых детей, перекликаются и ловят рыбу.

Новости экологии - в Черном море появился жихак

Как писал УНИАН, на северо-западном побережье Черного моря зафиксировано активное распространение хищника - синего американского краба. По словам экологов, он угрожает местным видам моллюсков, мелких ракообразных и молоди рыб. Хищный вид, родом из Атлантики, стремительно продвигается от турецких и болгарских берегов по направлению к украинскому побережью и дельте Дуная. Опасность в том, что синий краб угрожает местным видам моллюсков, мелких ракообразных и молоди рыб, то есть нарушает баланс прибрежных экосистем, особенно в условиях изменения климата, к которым сам хорошо адаптируется.

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