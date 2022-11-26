Планируется отправить из украинских портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.

"Мы планируем отправить из украинских портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи. Это такие страны, как Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Конго, Кения, Йемен и другие", - отметил Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министрами Польши, Литвы, Бельгии, а также президентом Венгрии сегодня в Киеве.

По его словам, каждый корабль с зерном обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 тысяч человек.

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"60 таких кораблей дадут гарантию продовольственной безопасности для миллионов людей в год. Это будет один из самых больших вкладов в глобальную стабильность и очень нужный шаг. Мы предлагаем нашим партнерам принимать для себя таким образом участие в инициативе. Наша цель амбициозная и конкретная – спасти от голода не менее 5 миллионов человек", - сказал Зеленский.

Он также сообщил, что к инициативе Grain from Ukraine на сегодня присоединились уже 20 стран, еще более 10 - готовятся присоединиться.

Зерновая инициатива

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита "Группы двадцати" призвал лидеров этих стран присоединиться к украинской инициативе по помощи бедным продовольствием.

19 ноября США объявили о предоставлении 20 млн долл. на закупку украинской агропродукции для борьбы с голодом в беднейших странах Африки и Азии.

Кроме того, 5 млн фунтов стерлингов в рамках инициативы Grain from Ukraine выделит Великобритания.