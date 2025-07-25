Иногда, чтобы стать счастливее, достаточно просто быть открытыми новому.

Следующая неделя станет важной вехой для трех знаков Зодиака. Они откроются навстречу переменам и смогут лучше понять, что на самом деле означает удача и как жить в потоке жизни, не сопротивляясь ей. Иногда, чтобы стать счастливее, достаточно просто быть открытыми новому. Не нужно все знать заранее или держаться за устаревшие планы. Когда вы отпускаете жесткий контроль, во Вселенную входит энергия возможностей. С 28 июля по 3 августа многим предстоит убедиться в этом лично, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Скорпион

Скорпионы, в вашей жизни начинается яркий этап. Венера в знаке Рака поддержит стремление к гармонии и подарит неожиданные шансы - в любви, делах, финансах. Вы почувствуете: пришло время отпустить старые страхи и проявить себя по-новому. Главное - не ждать, пока всё случится само. Сделайте шаг, позвольте себе рискнуть и следовать за тем, что действительно отзывается в душе. Поддержка будет рядом - не упустите ее. Вероятно, появятся идеи для путешествий, обучения или обновления личной жизни. Позвольте внутреннему голосу вести вас, и вы увидите, как Вселенная отвечает взаимностью.

Стрелец

Стрельцы, вы снова почувствуете себя искателем и вдохновителем. 31 июля Меркурий в Казими откроет новые горизонты, особенно если вы готовы к росту и переменам. Вы стоите на пороге важных решений. Сейчас не время играть в скромность. Вспомните, кто вы, и не бойтесь заявить о себе. Удача в эти дни поддержит тех, кто действует честно и с верой в себя. Возможно, вы пересмотрите приоритеты, завершите старый цикл и начнете новый путь. Всё будет происходить с внутренним согласием и ощущением, что вы двигаетесь в правильном направлении.

Рыбы

Дорогие Рыбы, эта неделя словно приглашает вас выйти из привычного круга и попробовать что-то иное. Луна в первой четверти в Скорпионе 1 августа активирует желание к переменам и подарит важные подсказки. Это подходящее время, чтобы подумать о переезде, путешествии или новой сфере деятельности. Даже если перемены кажутся пугающими - прислушайтесь к себе. Внутри уже зреет готовность шагнуть навстречу своей мечте. Позвольте себе быть открытыми. Не все решения нужно принимать мгновенно. Сделайте первый шаг - и дальнейший путь начнет выстраиваться сам собой. Удача будет на вашей стороне, если вы позволите себе двигаться вперед с доверием.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака чаще других откладывают свадьбу.

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