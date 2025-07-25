Келли подчеркнула, что потеряла лучшего друга в своей жизни.

Известная британская певица и дочь покойного Оззи Осборна - Келли - впервые публично высказалась о смерти звездного отца, который ушел из жизни 22 июля.

В своем Instagram артистка отметила, что до сих пор не может поверить в эту потерю. Келли написала о своих чувствах так:

"Я несчастная, я такая грустная. Я потеряла лучшего друга, который у меня когда-то был".

К слову, дочь Оззи много раз выступала на сцене вместе с известным отцом. Впервые они спели дуэтную песню в 2003 году, а их совместный трек "Changes" был на первой строчке чартов в Великобритании.

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Что известно о смерти Оззи Осборна

Лидер Black Sabbath отошел в вечность в 76 лет. Последние годы жизни Оззи имел серьезные проблемы со здоровьем, в частности, страдал от болезни Паркинсона, а также боролся с осложнениями после падения в 2019-м. Кстати, легенда мирового рока поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. Вместе со своей женой он объявил, что готов приютить украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома, в своем особняке в Великобритании.

Напомним, ранее мировые рок-звезды отреагировали на смерть Оззи Осборна.

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