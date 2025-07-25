Такой метод сосредоточен на измерении скорости астероида относительно звезд.

Ученый из Национальной лаборатории Sandia (США) исследует нетрадиционный способ обнаружения астероидов после наступления темноты, превращая солнечные зеркала в средства ночного наблюдения. Об этом пишет Interesting Engineering.

Речь идет о Джоне Сандаски, который считает, что гелиостаты, которые в основном отражают солнечный свет для выработки электроэнергии, можно перепрофилировать для обнаружения слабого света, отраженного от объектов вблизи Земли, благодаря чему можно обнаружить потенциальные угрозы до того, как они ударят.

"Гелиостатические поля не имеют ночной работы. Они просто стоят там без дела. Страна имеет возможность предоставить им ночную работу по относительно низкой стоимости для поиска объектов вблизи Земли. Если бы мы заранее знали, что приближается астероид и где он может упасть, мы бы имели больше шансов подготовиться и уменьшить потенциальный ущерб", - объяснил Сандаски.

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Известно, что гелиостаты в основном простаивают после захода солнца, но ученый увидел в них неиспользованный потенциал. Использовав поле с 212 гелиостатами Национальной солнечной тепловой испытательной установки, он провел ночные эксперименты в рамках проекта "Лабораторные исследования и разработки".

"Солнечные башни собирают миллион ватт солнечного света. Ночью мы хотим собрать фемтоват, что составляет миллионную долю миллиарда ватт энергии солнечного света, который рассеивается от астероидов", - подчеркнул Сандаски.

По сравнению с телескопами обсерваторного класса, которые полагаются на изображения с длинной экспозицией для поиска полос астероидов, метод ученого сосредоточен на измерении скорости астероида относительно звезд. Благодаря этому можно сэкономить как время, так и деньги.

Во время исследования Сандаски использовал стандартные оптические приборы и программное обеспечение, чтобы гелиостат медленно двигался вперед и назад раз в минуту.

"Мы постепенно меняли направление, в котором был направлен гелиостат, чтобы он двигался вперед и назад примерно раз в минуту", - добавил исследователь.

Каждую ночь Сандаски поднимался на вершину солнечной башни, высотой около 60 метров, чтобы контролировать работу установки.

"Вы проводите много времени в ожидании. Между сбором данных было примерно 20 минут. Я собирал данные до рассвета", - рассказал ученый.

Несмотря на то, что целью этого исследования не было обнаружение астероида, тест подтвердил, что гелиостат может эффективно отслеживать звезды.

"Мы не ставили себе целью найти астероиды. Мы продемонстрировали, что гелиостат может двигаться вперед и назад и видеть звезды", - подчеркнул Сандаски.

Также, по словам ученого, такой метод можно использовать в оборонной сфере. Он считает, что система может помочь Космическим силам США отслеживать космические аппараты в окололунном пространстве, районе вблизи Луны, который сложно контролировать с Земли.

"Это может помочь Космическим силам США в их работе по поиску космических аппаратов, особенно в окололунной области. Орбиты вблизи Луны могут быть трудными для отслеживания с Земли", - предупредил Сандаски.

Отметим, что гелиостат - это прибор, который может поворачивать плоское зеркало так, чтобы направлять солнечные лучи постоянно в одном направлении, несмотря на видимые суточные движения Солнца.

Другие исследования о космосе

Как писал УНИАН, ранее китайские ученые придумали, как обеспечить водой человеческие колонии на Луне. Отмечается, что они смогли создать компактную установку, которая работает на солнечной энергии и может добывать кислород, водород и монооксид углерода из реголита и углекислого газа без необходимости в сложном оборудовании или внешних источниках сырья.

Также сообщалось, что ученые обнаружили за 400 световых лет от Земли новую планету, которая похожа на Юпитер. Такая планета получила название TOI-4465 b.

"TOI-4465 b - это "умеренный" Юпитер, который является ценным объектом для изучения газовых гигантов, заполняющих пробел между плодородными газовыми гигантами и теми, что находятся в нашем солнечном соседстве", - рассказал старший астроном Института SETI Франк Марчис.

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