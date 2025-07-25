Зеленский будет просить помощи у ЕС для повышения зарплат военным

Президент Украины заявил, что обратится к европейским лидерам с просьбой профинансировать повышение зарплат военным, чтобы привлечь больше добровольцев.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении обратиться к европейским союзникам с призывом помочь финансировать повышение зарплат украинским военным, чтобы преодолеть дефицит новобранцев и сохранить обороноспособность страны на фоне продолжающегося вторжения России.

"Раньше европейцы отказывались финансировать зарплаты нашим военнослужащим, только оружие. Наши военнослужащие сами могут быть оружием, которое защищает всех", - заявил Зеленский журналистам в Киеве, цитирует Bloomberg.

Кампания мобилизации в Украине теряет популярность среди общества, уставшего от войны, которая длится уже четвертый год. В отличие от РФ, которая заманивает контрактников деньгами, Украина стремится сделать ставку на добровольцев - за счет повышенных выплат за службу. Однако это серьезно нагрузит госбюджет, дефицит которого и так превышает 20% ВВП.

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Зеленский уже обсуждает финансовый вопрос с Урсулой фон дер Ляйен, Марком Рютте, Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и представителями США. Он отмечает, что речь идет не просто о поддержке, а об инвестиции в общую безопасность.

Украинская армия активно переходит на собственное производство вооружений. По словам президента, ежегодно нужно $25 млрд на дроны, ракеты и средства РЭБ. Уже сейчас для наращивания производства необходимо $6 млрд.

США согласились покупать украинские дроны, однако Зеленский хочет заключить более масштабный контракт - на $10-30 миллиардов. Переговоры ведут министр обороны Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Рустем Умеров и советник президента Александр Камышин.

Зарплаты военных в Украине

Как сообщал УНИАН, в этом году денежное обеспечение военнослужащих ВСУ состоит из совокупности из основных выплат, дополнительных выплат и единовременных выплат. Минимальный размер денежного обеспечения военного составляет 20 130 грн.

Денежное обеспечение военных, которые служат в тылу, надо увеличивать. Такое мнение высказал рекрутер Сил беспилотных систем Петр Конопля. Он добавил, что военный в тылу зарабатывает меньше, чем охранник в супермаркете.

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