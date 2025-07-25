Османскую крепость, которая была на месте современной Одессы, россияне разрушили в 1789 году.

В центре Одессы, на Приморском бульваре возле памятника герцогу де Ришелье (Дюк), археологи нашли остатки Хаджибейского замка 18 века. Об этом рассказал ректор Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского Андрей Красножон.

"Хаджибейский замок найден. Поставлена точка в дискуссиях о его локализации, которые продолжались почти 200 лет. Они усиливались отсутствием достоверных данных картографии и письменных источников, а также следов этого оборонительного сооружения, которое взорвали российские войска вскоре после штурма 1789 года, а затем разобрали на стройматериалы", - рассказал Красножон.

До последнего ученые не знали, есть ли шансы найти остатки замка, поскольку сооружение стояло на самом краю берегового плато, а в районе Приморского бульвара есть характерные оползневые процессы. По словам ректора, в этом году были продолжены археологические работы, которые начались до вторжения РФ. И исследования принесли результат.

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"Итак, замок располагался между полукруглым домом № 8, фуникулером, Дюком и аллеями южной части бульвара, занимая квадрат примерно 40×40 м. В двух раскопах и двух шурфах мы нашли фронтальную стену артиллерийской береговой батареи, которая была достроена к замку с берега, а также следы демонтажа куртин. Удалось зафиксировать угловое пересечение этой стены с боковой, прикрывавшей батарею с юго-востока", - рассказывает исследователь.

Сооружение, объясняет Красножон, присутствует на различных планах и изображениях замка конца XVIII века. Отличает его присущие конструктивные особенности и специфика размещения возле обрыва. К тому же найдены характерные остатки керамики и бронзовых изделий османского происхождения.

Ректор уточняет: батарея представляла собой открытую площадку, огражденную стеной высотой до 1,5 м и 90 см толщиной. Сооружение удерживало по фронту невысокую земляную насыпь, на которой размещались пушки, направленные в сторону Черного моря. Для увеличения эффективности огневого контроля над гаванью стена батареи стояла буквально в двух метрах от берегового клифа.

Как отмечает Красножон, показательно, что осталось от углового стыка двух стен бывшей замковой батареи. От южной стены сохранилась только траншея под основание, в которой еще можно увидеть обломки бута и фрагменты османской керамики.

По словам ректора, это лишь намек на то, какие масштабы могли приобрести повреждения в других частях фортификации - там, где когда-то возвышались башни, куртины и внутренние здания. Все это подтверждается находками из раскопок возле Дюка, где археологи наткнулись на целую кучу камней и блоков, вынутых из стен замка, среди которых - даже массивные капители пилонов османского типа.

Большое значение имеют и более глубокие пласты - именно в этой зоне основа стены замковой батареи врезалась в античный культурный слой V века до н.э.

Красножон подчеркивает: это - первый случай, когда удалось проследить наслоения греческого поселения Гавань Истриан вплоть до его северной границы. Этот природный барьер играл оборонительную роль не только для греческого поселения, но и позже - для турецкого Хаджибейского замка. Именно здесь находится самая высокая точка плато Приморского бульвара - более 32 метров над уровнем моря. Это давало крепостному комплексу стратегическое преимущество: контроль над гаванью и подступами к устьям двух балок - Военной и Карантинной.

В одной из них, кстати, и был расположен турецкий порт Хаджибея.

Как объясняет Красножон, этот овраг упоминается на плане Деволана, а также на схеме "Города Гаджибея" 1766 года, составленной русским разведчиком Исленевым. Именно на его карте видно, что к левому берегу оврага прилегал квадратный бастион недостроенной османской крепости.

По мнению специалиста, сам замок, скорее всего, возведен раньше батареи. Его конструкция имеет все признаки средневековой, доартиллерийской фортификации - это архаичное сооружение с типичной планировкой для своего времени. Не исключено, что его строительство стало попыткой компенсировать недостроенную крепость из плана Исленева - созданную для той же цели. О том, что крепость не достроили, а рвы оставили недокопанными, свидетельствует один из современников, посетивший Хаджибей в 1784 году.

"После того, как в этой части берегового плато в 1793 году возникла русская бастионная крепость, эти рвы засыпали городским бытовым мусором", - констатировал Красножон.

Время основания самого замка - еще впереди у исследователей. Но локализация сооружения уже позволяет определить ориентировочную зону поисков его основных зданий. К тому же в эти поиски все чаще вмешивается новая интрига - артефакты XIV века. Керамика и монеты этого периода находят в раскопках Приморского бульвара постоянно. Один из фрагментов византийской чаши XIV века обнаружили в том же слое, где и упомянутые капители османских пилонов. Эти находки связывают с итальянской факторией Джинестра, которая существовала здесь в XIV веке.

"И нет ничего удивительного в таком насыщенном и древнем историческом контексте, в котором оказалась современная Одесса, как город, существующий в крайне выгодных для морской торговли географических условиях", - подчеркнул Красножон.

Другие археологические раскопки

Напомним, в центре Одессы, недалеко от здания мэрии, археологи нашли интересные артефакты генуэзского происхождения, среди которых - остатки фортификаций XIV века. Они свидетельствуют, что памятник герцогу де Ришелье (известный, как Дюк) установлен на культурном слое итальянской Джинестры, который впоследствии был трансформирован в период Османской империи.

Также сообщалось, что археологи нашли гигантские ботинки времен Римской империи. Они были обнаружены на севере Англии, где хранится богатство археологических сокровищ, связанных с римскими пограничниками.

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