Редкий снегопад в пустыне Атакама, самом сухом месте на Земле, был запечатлен спутником НАСА и ошеломил ученых.

Над пустыней Атакама, самым сухим местом на Земле, 25 июня открылось необычное зрелище - регион накрыл снегопад.

Это явление настолько редкое, что метеорологи подтвердили, что это первый снегопад за более чем 10 лет, пишет Dailygalaxy. Изображение заснеженного ландшафта пустыни сделал спутник НАСА Terra. Это явление представляет особый интерес для ученых, учитывая географию пустыни, на которую влияет эффект дождевой тени от чилийских Анд.

Что делает пустыню Атакама самым сухим местом на Земле

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Пустыня Атакама, расположенная между Андами и тихоокеанским побережьем Чили. Ее экстремальная засушливость обусловлена несколькими факторами, в первую очередь эффектом дождевой тени, создаваемым Андами.

Поднимаясь над горным хребтом, влажный воздух с Тихого океана охлаждается и теряет большую часть влаги. К тому времени, как воздух опускается в Атакаму, он уже лишен влаги, создавая сухой, практически безжизненный ландшафт.

Еще одним важным фактором, способствующим засушливости пустыни, является течение Гумбольдта, которое приносит холодные воды из южного океана вдоль чилийского побережья. Это холодное течение подавляет образование дождевых облаков, в результате чего в регионе ежегодно выпадает очень мало осадков. В результате Атакама - это место, где даже малейший намек на влагу, например, недавний снегопад, становится настоящим событием.

Почему в пустыне выпал снег

Снегопад в пустыне Атакама стал результатом проникновения холодного циклона в засушливый регион. Холодные циклоны – это системы низкого давления, способные приносить осадки в виде снега или дождя в регионы, где такая погода встречается редко. Метеорологи отмечают, что такие циклоны нечасто встречаются в Атакаме, но могут возникать при определенных атмосферных условиях.

Эти циклоны, образуясь, оказывают значительное охлаждающее воздействие на атмосферу, вызывая конденсацию влаги и выпадение ее в виде снега. Тот факт, что эта снежная буря произошла в пустыне Атакама, свидетельствует о динамической природе погодных систем Земли и возможности возникновения более непредсказуемых погодных явлений из-за изменения климата. Хотя в этом регионе редко случаются снегопады, это событие служит напоминанием о возможности редких и экстремальных погодных явлений даже в самых засушливых условиях.

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Несколько лет назад в Сахаре выпал снег после резкого похолодания. В частности, снег осел на песке пустыни после того, как температура упала ниже нуля. За последние 42 года, это уже пятый раз, когда в Айн-Сефра выпадает снег. Ранее это происходило в 1979, 2016, 2018 и 2021 годах.

Хотя Сахара сегодня является пустыней, ожидается, что она снова станет зеленой примерно через 15 тыс. лет.

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