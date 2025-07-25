Значительный риск для туристов на Мальте связан с тем, что преступники подсыпают наркотики в еду и напитки.

Туристам, направляющимся отдыхать на Мальту, настоятельно рекомендуют внимательно следить за употреблением еды и напитков в определенных местах.

Хотя Мальта в целом представляет меньше проблем с безопасностью, чем другие страны, Министерство иностранных дел Великобритании в своих рекомендациях подчеркнуло, значительный риск для туристов в этой средиземноморской стране связан с тем, что преступники подсыпают наркотики в еду и напитки пишет Express.

В частности, в рекомендациях британского МИД по посещению Мальты говорится о зарегистрированных случаях употребления наркотиков в некоторых барах и мужских клубах в районе Пачевиль, который является главным центром ночной жизни Мальты. Именно там сосредоточено множество питейных заведений и клубов, которые привлекают туристов. Тем не менее, такая высокая посещаемость создает дополнительные возможности для преступной деятельности.

Видео дня

"Преступники подмешивали наркотики посетителям некоторых баров и джентльменских клубов в районе Пачевиль. Они вынуждали их тратить крупные суммы денег или нападали на них", – говорится в руководстве от МИД.

В связи с этим посетителям Пачевиля настоятельно рекомендуется проявлять крайнюю осторожность при покупке напитков, следя за тем, чтобы в них не попали наркотики. Также туристам следует тщательно проверять счета, чтобы избежать переплаты.

При этом отдыхающим на Мальте следует помнить, что употребление запрещенных веществ может повлечь за собой суровые наказания. Хотя эта страна и легализовала выращивание и личное употребление каннабиса в домашних условиях в 2021 году, употребление этого вещества в общественных местах остается строго запрещенным. В то же время, только резидентам Мальты разрешено хранить до 7 г каннабиса в общественных местах для личного употребления дома. Нарушителям этих законов о наркотиках грозит длительный тюремный срок и крупные штрафы. Кроме того, после освобождения из-под стражи нарушителям может быть запрещен въезд в Шенгенскую зону сроком до пяти лет.

Другие советы туристам по поводу питания на отдыха

Как сообщал УНИАН, ранее туристов предупредили о риске отравления метанолом при покупке алкоголя в ряде популярных стран.

В свою очередь, эксперт Global Work and Travel Джесси Чемберс рассказала, от какой еды лучше отказаться на курортах all inclusive, чтобы не отравиться.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.