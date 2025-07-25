Безумно популярный когда-то курорт теперь почти безлюден.

Под российской оккупацией немало курортов Азовского моря, ранее популярных и многолюдных, приходят в упадок и превращаются в пустошь. Не обошла эта участь и популярный курорт Бердянск, который был захвачен Россией в 2022 году, пишет Telegraf.

Как видно на опубликованных в сети видео, в разгар курортного сезона на улицах почти нет людей. На кадрах показан пляж, море и центр города, где критически мало отдыхающих. Стоит напомнить, что до войны Бердянск был безумно популярным и принимал тысячи туристов, поэтому контраст с сегодняшней ситуацией разительный.

Также сам город также постепенно приходит в упадок и зарастает сорняками. Пляжи курорта также понемногу дичают и зарастают травой. Среди отдыхающих - в основном местные жители.

Видео дня

"В воду люди ходят неохотно, ведь там можно наткнуться не только на мины, но и на медуз и водоросли. К слову, их сезон уже начался и Азовское море постепенно становится непригодным для купания на отдельных участках", - пишет издание.

Кроме того, пишет Telegraf, уже несколько лет "местные власти" засыпают песок в фонтан Бердянской косы вместо воды.

"Точная причина такого решения не известна, но вероятнее всего дело не просто в поломке системы, а в том, что нет воды для фонтана или ресурса для его работы", - пишет издание.

Во что россияне превращают украинские курорты

Следует отметить, что это не единственный курорт, который россияне превратили в пустырь. Ранее стало известно, как выглядит Белосарайская коса в Донецкой области. Сообщается, что на курорте почти нет людей, десятки турбаз стоят заброшенные, а в море невозможно зайти из-за нашествия медуз.

Также стало известно, как выглядит оккупированная Кирилловка в Запорожье. На видео можно увидеть, что на одном из пляжей курорта почти никого нет, несмотря на то, что сейчас разгар сезона. Вода в море мутная, а вдоль берега плавают водоросли.

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