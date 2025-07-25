В украинский прокат фильм выйдет 9 октября 2025 года.

Этой осенью на экранах кинотеатров Украины можно будет посмотреть документальный фильм "Второе дыхание" режиссера Марии Кондаковой, рассказывающий историю украинских военных ветеранов.

В центре сюжета – группа защитников (Роман "Добряк" Колесник, Ольга "Высота" Егорова, Владислав "Шатя" Шатило, Михаил "Гризли" Матвеев и Александр "Рагнар" Михов), четверо из которых имеют протезы, но это не помешало им осуществить невероятный челлендж, покорить гору Килиманджаро и поднять на ней украинский флаг.

В частности, фильм документирует их физическое и психологическое путешествие, демонстрируя как они преодолевают боль, переосмысливают травматический опыт войны и находят силу в единстве и взаимной поддержке. Это история покорения не только горной вершины, но и своих внутренних и внешних "демонов".

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"Этот фильм – не просто о покорении горной вершины. Он о людях, которые бросили вызов собственным ограничениям и общественным стереотипам. Несмотря на боль, герои доказывают, что полноценная жизнь после травм возможна", – рассказывает режиссер ленты.

Картину снимали в Украине и Танзании, а одним из композиторов к ней выступил Евгений Филатов, также известный как The Maneken.

Фильм является благотворительным проектом, а все доходы от его проката ленты будут переданы в фонд "Второе дыхание", который помогает украинским ветеранам с ампутациями проходить физическую и психологическую реабилитацию.

Как сообщила пресс-служба Green Light Films, в украинский прокат фильм выйдет 9 октября 2025 года.

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