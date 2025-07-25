Зарплаты чиновников в Украине намного превышают средние по стране. Несмотря на полномасштабную войну с Россией они продолжают расти, хоть и медленно.
По данным Министерства финансов, в июне средняя зарплата в центральных госорганах составила 59,6 тысячи гривень. За год она увеличилась на 9,2%, но это меньше, чем инфляция за этот период, которая составила 14,3%.
Лидеры по уровню зарплат:
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - 100,6 тысячи гривень, а работает там 518 человек;
- Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) - 96,3 тыс. грн, численность - 371 человек;
- Антимонопольный комитет - 90,1 тыс. грн, численность - 268 человек;
- Аппарат Верховной Рады - 86,5 тыс. грн, численность - 830 человек;
- Секретариат Кабинета министров Украины - 80,2 тыс. грн, численность - 691 чиновник.
При этом средняя зарплата руководителей ведомств составляет 128 тысяч гривень.
Самые высокие зарплаты руководителей в таких ведомствах:
- НАПК - 245,6 тысячи гривень;
- Центральная избирательная комиссия - 206,4 тыс. грн;
- Счетная палата - 206,4 тыс. грн;
- Государственное космическое агентство Украины - 193,2 тыс. грн;
- НКРЭКУ - 191 тыс. грн.
Стоит отметить, что по данным Пенсионного фонда, средняя официальная зарплата в Украине в мае составила 20 355 гривень.
Минимальная зарплата в Украине - главные новости
В следующие три года в Украине предполагается ежегодный рост размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума
Минимальная заработная плата по плану правительства будет составлять: с 1 января 2026 года - 8 688 гривень; с 1 января 2027 года - 9 374 гривни; с 1 января 2028 года - 10 059 гривень.