Отмечается, что средние зарплаты чиновников в разы превышают зарплаты обычных украинцев.

Зарплаты чиновников в Украине намного превышают средние по стране. Несмотря на полномасштабную войну с Россией они продолжают расти, хоть и медленно.

По данным Министерства финансов, в июне средняя зарплата в центральных госорганах составила 59,6 тысячи гривень. За год она увеличилась на 9,2%, но это меньше, чем инфляция за этот период, которая составила 14,3%.

Лидеры по уровню зарплат:

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - 100,6 тысячи гривень, а работает там 518 человек;

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) - 96,3 тыс. грн, численность - 371 человек;

Антимонопольный комитет - 90,1 тыс. грн, численность - 268 человек;

Аппарат Верховной Рады - 86,5 тыс. грн, численность - 830 человек;

Секретариат Кабинета министров Украины - 80,2 тыс. грн, численность - 691 чиновник.

При этом средняя зарплата руководителей ведомств составляет 128 тысяч гривень.

Самые высокие зарплаты руководителей в таких ведомствах:

НАПК - 245,6 тысячи гривень;

Центральная избирательная комиссия - 206,4 тыс. грн;

Счетная палата - 206,4 тыс. грн;

Государственное космическое агентство Украины - 193,2 тыс. грн;

НКРЭКУ - 191 тыс. грн.

Стоит отметить, что по данным Пенсионного фонда, средняя официальная зарплата в Украине в мае составила 20 355 гривень.

Минимальная зарплата в Украине - главные новости

В следующие три года в Украине предполагается ежегодный рост размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума

Минимальная заработная плата по плану правительства будет составлять: с 1 января 2026 года - 8 688 гривень; с 1 января 2027 года - 9 374 гривни; с 1 января 2028 года - 10 059 гривень.

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