За два дня киберспециалисты скачали 100 Тб данных с документацией так называемого "Правительства Республики Крым".

Киберспециалисты ГУР провели успешную спецоперацию, получив полный доступ к серверам со всей документацией оккупационных властей Крыма.

Об этом УНИАН сообщили источники в украинской разведке. Сообщается, что операция длилась несколько дней, а DDoS-атака фактически парализовала информационные системы и сетевую инфраструктуру в Крыму.

"Пока оккупанты выясняли причину "падения" правительственных сервисов и систем, киберспециалисты ГУР проникли в электронные кабинеты руководства оккупационной власти на ВОТ АР Крым и получили доступ к таким цифровым ресурсам, как система электронного документооборота "ДИАЛОГ", Система электронного документооборота "СЭД", "Дело", система бухгалтерского учета "1С:Документооборот", "Directum" и "АТЛАС", - рассказали в ГУР.

Там добавили, что за два дня киберспециалисты скачали 100 Тб данных с документацией так называемого "Правительства Республики Крым". Среди документов есть данные с грифами "секретно" о военных объектах и логистических маршрутах снабжения оккупационных войск на полуострове.

"Там выкачано столько данных, что вскоре мы узнаем немало сенсаций о деятельности и преступлениях российских оккупантов в украинском Крыму. Выражаем "благодарность" за возможность реализации спецоперации заместителю министра здравоохранения оккупационного правительства Крыма Антону Лясковскому", - добавил собеседник в разведке.

После копирования ценной информации, киберспециалисты ГУР уничтожили все данные, хранившиеся на серверах региональных и районных правительственных учреждений, министерств и ведомств оккупационной власти Крыма.

Успешную операцию украинских хакеров в Крыму заметили в Москве. В Госдуме РФ уже назвали это элементами "гибридной войны". Между тем в оккупационном Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма отметили, что "технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по восстановлению. Однако некоторые сервисы могут быть недоступны для пользования абонентами".

Другие операции ГУР

Ранее ГУР провели спецоперацию по уничтожению информационной системы российского "Газпрома". Отмечалось, что она способна привести к осложнению транспортировки и газоснабжения целых регионов России и уменьшению отчислений монополии в бюджет РФ.

Кроме того, недавно ГУР провели спецоперацию во временно оккупированном Мелитополе. Взрыв прогремел на территории одного из предприятий, где россияне обустроили логистическую базу, места размещения личного состава и военного транспорта.

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