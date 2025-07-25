Удар нанесен по Индустриальному району города.

Россияне ударили управляемой авиабомбой по медицинскому учреждению в Индустриальном районе Харькова, в результате чего есть пострадавшие, по меньшей мере один человек погиб. Об этом в Телеграм сообщил мэр города Игорь Терехов.

Около 11:30 он отметил, что россияне нанесли удар управляемой авибомбой.

Впоследствии Терехов добавил, что авиабомба попала в здание медицинского учреждения в Индустриальном районе. Мэр отметил, что рядом - еще одно помещение для лечения людей. Также поврежден частный дом, недалеко от лечебного учреждения.

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По его данным, известно о шести пострадавших. Вдогонку он написал, что уже есть информация об одном погибшем от удара вражеской авиабомбы.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что среди раненых есть один ребенок.

Позже он добавил, что количество пострадавших увеличилось до семи. Три человека госпитализированы.

Атака авиабомб на Харьков

Вчера, 24 июля, российские оккупанты атаковали Харьков, впервые применив новые авиационные боеприпасы УМПБ-5.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, было нанесено два авиаудара с расстояния более 100 км. В результате атаки более 40 человек получили ранения, среди них - шестеро детей, включая младенца в возрасте 28 дней.

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