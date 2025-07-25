Артист также рассказал о своих мыслях об улучшении процесса мобилизации.

Известный украинский певец Иво Бобул высказался о мобилизации в стране. Также артист рассказал, как его младшего сына Данила остановили представители ТЦК.

По словам Бобула, его возмущает то, что сейчас происходит в Украине.

"Никто не знает, какие законы принимаются. Мне очень не нравится, как ТЦК ловят ребят, бьют их, гонят в машину. Люди добрые, куда мы катимся? Как мы можем называться демократическим государством? Делайте законы. И почему не забрать тех людей из ТЦК, они же уже готовы. Почему не взять полицию, потому что они тоже проходят подготовку: стрелять, бегать. Когда тянут молодого парня, мне хочется подойти и дать по морде. К человеку не надо относиться, как к скоту. Это народ Украины", - подчеркнул певец в интервью ТСН.UA.

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Иво также признался, что его 19-летнего сына-студента Данила также уже несколько раз останавливали представители ТЦК на улице. Этот инцидент вызвал тревогу у исполнителя.

"Я очень переживаю. К нему уже подходили несколько раз на улице. Но он студент. Это беда нашего государства. Но надо профессиональную армию, где могли бы служить разные страны за деньги. Вижу только такой выход. Потому что очень большие белые пятна останутся после войны, демографически будет очень страшно. И надо что-то делать немедленно, чтобы была одержана победа. Смотрю на европейские страны и почему они не дают своих солдат, потому что Украина - это просто стена", - добавил Бобул.

Напомним, ранее Сергей Притула признался, находится ли его сын на учете в ТЦК.

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