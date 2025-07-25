Стоимость света для населения пока не изменится, однако не исключено подорожание товаров и услуг.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в 1,6 раза повысила максимальные цены на электроэнергию для бизнеса (так называемые прайс-кэпы) в период суток с 17:00 до 23:00.

Соответствующее решение было принято на заседании 25 июля и вступит в силу 31 июля.

Таким образом, с 17:00 до 23:00 новые прайс-кэпы будут составлять:

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15 000 грн за МВт-ч - на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке (сейчас они составляют 9 тысяч гривен за МВТ-ч).

16 000 грн за МВт-ч - на балансирующем рынке (сейчас - 10 000 грн за МВт-ч).

Во время заседания комиссии отмечалось, что решение позволит привлекать электроэнергию из-за рубежа, поскольку сейчас импорт ограничен из-за повышения цен на электроэнергию в ЕС. Это позволит минимизировать риск отключений света для потребителей.

"В июле 2025 года у нас только 71% вечерних часов была возможность у трейдеров импортировать электроэнергию. Остальное время импорт был невозможен", - отметила нардеп Виктория Гриб.

Со своей стороны, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что пересмотр прайс-кэпов не означает автоматического повышения стоимости тока для бизнеса.

"Статистика подтверждает, что в июне 2025 года цена достигла потолка в 9 тысяч гривен только в 13% часов, в июле - 16% часов, а цена на рынке "на сутки вперед" рыночная и не тождественна прайс-кэпу", - отметил специалист.

Электроэнергия занимает значительную долю в себестоимости производств, и увеличение тарифа на электрическую энергию для бизнеса в конечном итоге отражается на ценах на все товары и услуги для потребителей. Однако Омельченко выразил надежду, что повышение прайс-кэпов не приведет к массовой волне подорожаний на рынке.

"Я думаю, что "ценового шока" в августе не предвидится, поскольку из ремонта выходит три блока АЭС общей мощностью 2,4 ГВТ, а входит 1 блок мощностью 1 ГВТ", - отметил эксперт, предположив, что коммерческая стоимость электроэнергии достигнет прайс-кэпа не более чем 25% вечерних часов.

В Комиссии также напомнили, что пересмотр прайс-кэпов не приведет к автоматическому повышению тарифа на свет для населения.

Цены на электроэнергию и инфляция - последние новости

С 1 июня 2024 года стоимость электроэнергии для населения подняли до 4,32 грн/кВт-ч. С тех пор, несмотря на некоторые обсуждения, она остается неизменной.

Хотя стоимость электроэнергии для населения остается неизменной, изменение тарифа на электрическую энергию для бизнеса приводит к росту себестоимости производства и повышению цен для потребителей.

Неудивительно, что Национальный банк Украины ухудшил прогнозы относительно дальнейшего роста потребительских цен в Украине и восстановления экономики. Так, по прогнозам НБУ, инфляция составит 9,7% по итогам 2025 года и 6,5% - в 2026-м. Тогда как цель в 5% будет достигнута только в 2027 году.

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