В Босфоре инспекцию СКЦ ожидает 121 судно, из-за действий россиян мир недополучает миллионы тонн продовольствия.

Из-за саботажа РФ значительно уменьшен объем экспорта агропродукции из портов Большой Одессы. За месяц недоэкспортовано 3 млн тонн продовольствия.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, представители РФ начали искусственно тормозить инспекцию судов с продовольствием с октября 2022 года.

По словам представителя Украины в совместном координационном центре (СКЦ) Руслана Сахаутдинова, как только объем экспорта украинского зерна начал расти, российская сторона сократила количество инспекционных команд с 5 до 3 без какого-либо объяснения. Также искусственно увеличивают время на проведение самих инспекций проверками показателей работы судов, которые не регламентированы документами СКЦ и не имеют никакого отношения к зерновому соглашению.

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"Так на проверку одного судна уходит от 4 часов, а в день происходит 5-7 проверок при минимально необходимых 16-18. Нередки случаи, когда россияне просто отказываются работать по придуманным причинам, когда все другие стороны в СКЦ подтверждают условия для продолжения инспекции", - говорит Сахаутдинов.

По его словам, проблема решается увеличением инспекционных групп и количеством инспекций в день.

"Мы неоднократно обращались к нашим партнерам по сделке и они готовы к этому. В ноябре, когда в Босфоре ожидали более 200 судов, ООН и Турция самостоятельно провели за два дня 86 инспекций и доказали, что это вполне реально", – пояснил представитель Украины в СКЦ.

Отмечается, что по состоянию на 18 января в Босфоре инспекцию СКЦ ожидает 121 судно (28 – с агропродукцией на борту, 93 – суда, которые идут в порты под загрузку). Среднее время ожидания – от 2 до 5 недель, что также приводит к миллионным убыткам грузовладельцев. Очередь наблюдается начиная с ноября 2022.

"Это отражается на объемах экспорта. Так, в ноябре порты экспортировали на 47% меньше агропродукции, чем в октябре, когда эти проблемы начались. Если в октябре было недоэкспортовано почти 2 млн тонн агропродукции, то в ноябре и декабре это уже по 3 млн тонн в месяц. Такая тенденция сохраняется также в январе", - говорится в сообщении министерства.

Экспорт зерна из Украины во время войны - что стоит знать

22 июля 2022 года в Стамбуле по предложению ООН Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и пищевых продуктов из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный". "Зерновая инициатива" позволила разблокировать порты Большой Одессы, которые до войны на 80% были воротами для агроэкспорта, поддержать украинских аграриев, увеличить поступления валютной выручки в Украину, стабилизировать мировые цены на продовольствие и предотвратить существенное ухудшение гуманитарной ситуации в государствах, которые находятся на грани голода, в частности Эфиопии, Сомали, Афганистана.

С 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы в 40 стран мира было экспортировано 17,8 млн тонн украинской агропродукции. Всего с начала работы "зерновой инициативы" эти три порта отправили 659 судов с продовольствием в страны Африки, Азии и Европы, а 643 – приняли новых под загрузку продукцией украинских аграриев.

При этом, при условии полноценного функционирования коридора объемы украинского экспорта на мировые рынки должны были составлять 25-29 млн тонн. Но с октября порты вынуждены работать на половину своей мощности, уменьшился объем флота на вход (под загрузку), уменьшился объем экспорта на 3 млн тонн ежемесячно. Главная причина - целенаправленный саботаж российской стороной инспекций судов в Босфоре, что приводит к стабильно большой очереди из более чем 100 судов.

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