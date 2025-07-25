По данным издания, система прибыла в Украину через несколько дней после того, как Трамп объявил о пакете помощи.

Только 13 июля президент США Дональд Трамп объявил о пакете помощи Украине на 10 миллиардов долларов. В течение нескольких дней после этого заявления первая из обещанных систем ПВО Patriot прибыла в Украину с комплектом ракет, пишет The Telegraph.

"К концу той недели благодаря соглашению с Германией в Украину уже прибыли зенитно-ракетная система Patriot и другие ракеты-перехватчики", - пишет газета.

Пентагон и Белый дом использовали этот шаг, чтобы попытаться убедить европейские страны рискнуть, отправив свои имеющиеся запасы в Киев, ожидая, пока Америка их пополнит.

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Однако, для некоторых стран это сложная задача, учитывая, что их ракеты Patriot не будут заменены до начала следующего года.

Ранее на этой неделе Берлин объявил о соглашении с Вашингтоном о передаче Украине еще пяти батарей. Германия предоставит средства на две системы, тогда как Норвегия пообещала оплатить третью.

Patriot для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас имеет договоренности о трех системах ПВО Patriot из десяти необходимых. Впрочем, необходимы также ракеты, дроны, РЭБы и стабильное финансирование армии.

Президент напомнил, что лидер США Дональд Трамп согласился передавать системы Украине. Это будет происходить путем продажи, а значит сейчас Украина должна найти деньги на все 10 систем. Было бы хорошо иметь к каждой системе сразу пакет с ракетами.

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