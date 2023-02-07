Российские компании вынуждены хранить урожай себе в убыток. 46% процентов предприятий просто не знают, куда его деть.

Российские аграрии терпят колоссальные убытки из-за санкций Запада. По итогам 2022 года им не удалось реализовать "десятки миллионов" тонн своего рекордного урожая: зерно просто пропадает в хранилищах.

Обычно РФ удается реализовать на рынке до 70% своего урожая в первой половине сельскохозяйственного года, однако в текущем сезоне реализация урожая составила лишь 50-56%, пишет The Moscow Times.

Издание провело опрос среди аграриев, которые подтвердили, что из-за санкций сельхозкомпании держат от 37 до 80% урожая в своих хранилищах.

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Как говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры" (ранее McKinsey), по меньшей мере 46% российских компаний теперь не знают, куда деть "десятки миллионов" тонн зерна, которые не получилось продать из-за санкций.

"В текущих ценах в зоне риска, обычно связанного с долгосрочным хранением зерна, оказываются запасы на сумму около 260 млрд руб. Для того чтобы данная цифра не выросла еще больше, России необходимо будет экспортировать каждый месяц объем зерновых, близкий к рекордному, – более 4 млн тонн", – заявили в организации.

Блокада "зернового коридора" со стороны РФ

Из-за саботажа со стороны России резко сократилось количество судов, которые перевозят украинское зерно по так называемому "зерновому коридору". В январе среднее количество зерновозов, выходящих из украинских портов, опустилось до 2,7 в сутки. А в течение последних дней - до 2,5 в сутки, отметили в Минагрополитики.

В министерстве прямо обвинили российскую сторону в блокировании работы коридора. Говорят, что из-за действий РФ экспорт стремительно падает, что влияет на валютную выручку Украины. За последнюю неделю января Украина экспортировала на треть меньше продовольствия, чем было ранее. В море вышли лишь 18 кораблей.

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Уже 1 августа из Одесского порта вышел первый корабль с украинским продовольствием.

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