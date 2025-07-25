Три знака Зодиака сорвут большой куш в ближайшие дни: кому сказочно повезет

В перечне значатся представители знака Рыбы.

Финансовая удача на следующей неделе окажется на стороне трех знаков Зодиака. Им предстоит осознать важную истину: вы притягиваете не то, чего хотите, а то, во что верите. Уверенность в своей ценности влияет на решения, действия и смелость в финансовых вопросах. Чтобы добиться стабильности и независимости, важно воспринимать благополучие как естественное право, а не случайную награду, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Рыбы

Рыбы, сейчас особенно важно прислушаться к себе. В среду, 30 июля, Хирон начнет ретроградное движение в знаке Овна, активируя вопросы самооценки и материальной уверенности. Пришла пора освободиться от ограничивающих установок и увидеть деньги как естественную часть вашей реальности. Вы часто откладываете разговор о финансах до последнего, но на этой неделе интуиция подскажет, что пора действовать. Вы можете быть чуткими и одновременно финансово независимыми. Поверьте в свои возможности и начните менять отношение к деньгам - это даст первый шаг к стабильности.

Близнецы

Близнецы, вкладывайтесь в то, что действительно приносит радость и создаёт уют. В среду, 30 июля, Венера войдёт в знак Рака, открывая новые перспективы для финансового роста, особенно в вопросах, связанных с домом и семейными делами. Это время благоприятно для пересмотра привычек. Венера может приносить деньги так же легко, как они уходят, поэтому избегайте спонтанных трат. Уран уже начал влиять на вас, и это только начало нового этапа. Сохраняйте баланс - это позволит вам укрепить уверенность и приумножить доходы без сожалений.

Рак

Раки, вам предстоит важный старт. В четверг, 31 июля, Меркурий войдёт в фазу Казими во Льве, что символизирует начало нового цикла, особенно в сфере финансов. Это время для смелости, решительности и самоуважения. Ваши усилия начинают приносить плоды, а Венера в вашем знаке усиливает личное обаяние и помогает найти выгодные возможности. Не ждите, пока обстоятельства сложатся сами собой. Заявите о себе, проявите инициативу и позвольте себе мечтать масштабно. Пришло время начать новый финансовый путь на своих условиях.

Напомним, ранее астрологи, какие три знака Зодиака почувствуют, как все наконец становится на свои места.

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