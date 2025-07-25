В ФРГ меняются правила приема беженцев, там перестанут выдавать гуманитарные визы оппозиционерам из России и Беларуси, а также мигрантам с Ближнего Востока.

Германия приостановила гуманитарные программы, по которым страна принимала беженцев из различных стран. О приостановке программ сообщило Министерство внутренних дел Германии.

Сообщается, что остановлены федеральные коллективные программы приема беженцев. Это такие схемы, которые помогали распределять мигрантов по территории Германии. В программы включали людей из различных стран, которые сотрудничали с немецким правительством. Они получали так называемые гуманитарные визы. Их относили к лицам, находящимся в опасных обстоятельствах, и распределяли между ними фиксированное количество виз.

Как пишет Еuractiv, программы приостановили после разногласий в коалиционном правительстве Германии по поводу программы приема афганцев, столкнувшихся с особой угрозой со стороны режима Талибана. В рамках программы в Германию было переселено более 45 тысяч афганцев, включая бывших местных сотрудников вооруженных сил Германии. После этого появился ряд сообщений о том, что не всех афганцев проверили должным образом и что некоторые из них могут представлять угрозу обществу.

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Афганцы получили больше всего гуманитарных виз. Но в программу включали и жителей других стран. Например, сирийских беженцев из Турции. Также она распространялась на оппозиционно настроенных россиян и белорусов, которые могли доказать, что режимы диктаторов Путина и Лукашенко их преследуют. По данным Deutsche Welle, чаще всего ею пользовались так называемые "хорошие русские" - правозащитники, журналисты, политики-оппозиционеры.

Deutsche Welle пишет, что гуманитарные визы россиянам и белорусам Германия начала выдавать в 2022 году – после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С того времени их получили около 3 тысяч россиян и 267 белорусов. Эти люди могут оставаться в Германии.

Также Deutsche Welle отметило, что теперь возможности россиян получить разрешение на проживании в Германии значительно ограничены и этого права они должны будут добиваться через суд, но шансы там будут невысокими.

Украинцы в Германии

Как писал УНИАН, в Германии по состоянию на конец прошлого года проживали 1 млн 140 тыс. украинцев, которые получили статус временной защиты. При этом по оценке президента Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, Германия становится все более интересной для украинских мигрантов.

При этом, согласно новой политике сокращения расходов, которую внедряет правительство страны, количество украинцев, получающих финансовую помощь, сократится. Меняются правила начисления средств по программе Bürgergeld и в нее будут включать только тех, кто действительно не может работать. А потенциально работоспособные украинцы должны будут трудоустроится на полный рабочий день.

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