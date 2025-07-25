По словам Андрющенко, тотальное обмеление всех водоемов происходит из-за разрушенной гидросистемы.

В оккупированном Донецке серьезные проблемы с водоснабжением, а природные водоемы высыхают на глазах. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он обнародовал видео, на котором можно увидеть один из пересыхающих прудов.

"Донецк... Был пруд. Теперь даже не лужа. Тотальное обмеление всех водоемов из-за разрушенной гидросистемы. Водный кризис набирает обороты", - написал Андрющенко в Telegram.

На видео, которое очевидно сделал местный житель, показан небольшой пруд, который окружен растительностью. Мужчина объясняет, что когда-то здесь было прекрасное место отдыха, а теперь запустение.

"Донецк. Кировский район. Пруд высох, вообще "в хлам"... То дерево было по корни в воде, теперь нет - высохло (дерево - УНИАН)... Здесь пруд прямо на глазах сохнет, скоро его вообще не станет, последние дни, возможно, он доживает... А было здесь классно... Берегите природу", - говорит очевидец.

Он показал ресторан, терраса которого раньше выходила прямо на пруд. Заведение имело популярность, а сейчас заброшено - из-за пересыхания водоема ресторан будто в пустыне на высоких опорах, которые, судя по всему, когда-то были в воде.

Как отмечает NEXTA Live, в Донецке - вообще серьезные проблемы с водой, из-за чего страдают местные жители.

"Оккупированная часть Донецкой области уже третье лето - без воды. Местные уже открыто жалуются Путину. Z-блогеры публикуют крики о "гуманитарной и экологической катастрофе". В приютах - нечем поить собак. Жара, очереди к водовозам, нервы на пределе. По словам гауляйтера Пушилина, все наладится после захвата Славянска. То есть пока не добьют соседний город - можно дальше страдать", - говорится в публикации.

Отмечается, что вот так и выглядит жизнь в составе "великой России": пустые краны, ржавые трубы и ведра у подъезда, а вместо питьевой воды - дождевая, что подтверждают соответствующие видео.

Исполняющий обязанности "руководителя" ДНР Денис Пушилин в своем обращении к местным жителям говорит: "...продолжаем борьбу за воду..., реализовываем ранее выработанные меры". Он уточняет, что речь идет о снижении цен на разливную воду и ту, что продается в магазинах, и ремонт сотен прорывов коммуникаций. Также Пушилин говорит, что в Донецк направлено из РФ полсотни аварийных бригад и десятки водовозов, за что он "горячо" благодарит в том числе кремлевского диктатора Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Оккупированный Донецк - новости

Как писал УНИАН, Донецк находится под российской оккупацией более 10 лет, но обещанного процветания здесь так и не началось. Город претерпел минимальные разрушения в результате боевых действий, так что главная проблема - бесхозяйственность оккупантов.

По словам местных жителей, в этом некогда одном из самых богатых городов Украины денег не хватает ни на что, а коммуналку финансируют по остаточному принципу. В частности город годами живет без нормального водоснабжения и несмотря на обещания гауляйтера Пушилина, воду здесь подают по графику, который постоянно меняется.

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