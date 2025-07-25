Тот, кто не встал на учет в установленный срок - должен лично прийти в районный или городской ТЦК и СП.

До 31 июля на воинский учет призывников берутся все граждане мужского пола, которым в год постановки на учет исполняется 17 лет.

Об этом сообщили в Черниговском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В ТЦК напомнили, что для постановки на учет нужно пройти электронную идентификацию и обновить данные в электронном кабинете призывника, или же лично прийти в районный или городской ТЦК и СП и подать документы.

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Перечень документов, которые необходимо предоставить для постановки на учет призывников:

паспорт гражданина Украины;

выписка из реестра территориальной общины (информация о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (пребывания));

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц);

свидетельство о рождении;

документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;

документ об образовании;

справка с места учебы/работы (при наличии);

четыре фотографии размером 35 × 45 мм.

После этого данные вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Тот, кто не стал на учет в определенный срок - должен лично прийти в районный или городской ТЦК и СП.

"Взятие граждан Украины на воинский учет призывников не приравнивается к призыву на военную службу", - напомнили в ТЦК.

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В ВСУ объяснили, зачем работники ТЦК ходят на массовые мероприятия. Заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка отметил, что для привлечения людей в армию приходится выходить за пределы помещений и посещать массовые мероприятия.

Он добавил, на сегодня в ТЦК и СП есть много людей с боевым опытом и они прошли испытания в различных родах и видах сил, на разных участках фронта.

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