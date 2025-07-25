На западе страны ожидаются дожди и грозы.

Последние выходные июля практически по всей Украине будут жаркие. Только на западе и севере страны, где пройдут дожди, градусы не будут кусаться. На юге и востоке, а также в отдельных ценьральных областях разжарит до +34°...+38°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +19°, днем +28°, неольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +19°, а днем +29°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью +16°, днем +27°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье ночью +18°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +16°, днем +27°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +18°...+29°. В воскресенье температура будет +19°...+27°, небольшая облачность, гроза.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +24°, днем +32°, гроза. В воскресенье - практически безоблачно, +24°...+31°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +21°, днем +28°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье столбики термометров покажут +19°...+30°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +33°, дождь. В воскресенье температура составит +21°...+32°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - ясно, +21°...+34°. В воскресенье +21°...+35°, ясно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +21°, днем +34°. В воскресенье ночью ожидается +23°, днем +35°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +17°, днем +35°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +32°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°. В воскресенье - ясно, температура составит +19°, днем +32°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, дождь с грозой. Температура ночью +14°, днем до +25°. В воскресенье ночью температура составит +15°, днем столбики термометров покажут +20°, небольшая облачность, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь. Температура ночью составит +18°, днем +25°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура до +25°. В воскресенье - облачно с прояснениями, ливень температура +18°...+24°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +29°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень, +17°...+24°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +24°, днем +34°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +23°...+33°.

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