В настоящее время известно, что удары пришлись точно в цель.

Силы обороны Украины ударили по местам базирования российских оккупантов и железнодорожной инфраструктуре во временно оккупированном Донецке.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram. "Донецк. Киевский район. Восемь попаданий по месту базирования оккупантов и железнодорожной инфраструктуре. Все в цель", - отмечает он в заметке.

Также он показал видео, на котором видно, как над городом поднимается дым от попаданий.

Как сообщает "Патриот Донбасса", сегодня утром ВСУ нанесли удар по военным и логистическим объектам в оккупированном Донецке.

"Удар пришелся по промышленной зоне в районе шахты им. Засядько", - отмечается в сообщении со ссылкой на местные телеграмм каналы. При этом сказано, что там было расположение подразделений оккупационной армии и техники.

Местные каналы сообщают, что удары наносились ракетами. Утверждается, что это были ракеты HIMARS.

Удары по оккупированному Донецку

Во время удара по Донецку в ночь на 1 июля, вероятно, был поражен штаб 8 общевойсковой армии ВС РФ, который является стратегической целью Киева.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж отметил, что армейский штаб - это стратегический объект, который разворачивает направления военных операций фактически на всем восточном фронте. По его словам, сейчас группировка около 110 тыс. человек - это один из элементов организации атак на Покровском, Краматорском, и в целом на Донецком направлении. При этом добавил, что все операции планируются с позиций этого штаба.

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