По его словам, в почти полностью заполненных самолетах просто нет места для одной небольшой ручной клади и одной большой сумки на колесиках.

Глава Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал предложение депутатов Европарламента обязать авиакомпаниям разрешать пассажирам бесплатно брать с собой в самолет два предмета ручной клади, назвав эту политику "нереализуемой".

"Идея о том, что каждый имеет право на два бесплатных места ручной клади на борту, нереализуема – они не помещаются в самолет", – заявил О'Лири во время телефонной конференции Ryanair, посвященной финансовым результатам за первый квартал 2026 года, пишет Travel Weekly.

Он пояснил, что в почти полностью заполненных самолетах нет места для одной небольшой ручной клади и одной большой сумки на колесиках.

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"Около 50% пассажиров могут взять с собой сумку на колесиках, и мы делаем это, используя услугу приоритетной посадки. Любые правила, которые изменят это, будут нарушать правила ЕС, гарантирующие свободу авиакомпаний устанавливать цены и политику, и мы не верим, что это произойдет. Я думаю, что это вряд ли произойдет, но, безусловно, будут какие-то переговоры между парламентом и комиссией по правам пассажиров", – резюмировал босс Ryanair.

Новые правила перевозки ручной клади в ЕС

Как сообщал УНИАН, ранее в июне члены Комитета по транспорту и туризму Европейского парламента проголосовали за изменение прав пассажиров ЕС, которое запретит авиакомпаниям взимать плату за второй предмет ручной клади.

Если эти изменения будут приняты, пассажиры смогут бесплатно провозить сумку под сиденьем, а также небольшую ручную кладь весом до 7 кг. Ожидаемо, авиакомпании всячески пытаются блокировать эту идею.

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