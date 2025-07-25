Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 25 июля, остался на уровне 42,00 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 49,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,85 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,68 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,60 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,25 грн/евро, а курс продажи - 49,10 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 25 июля, составляет 114 853 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 799 171 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил на 25 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,77 гривни за доллар. То есть украинская валюта осталась без изменений.
Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,10 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 12 копеек.