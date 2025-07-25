Дикий подчеркнул, что на сегодня речь идет о монополизме этой системы.

Проблемы в системе спутниковой связи Starlink не были направлены против Украины, но они указали на необходимость поиска альтернативы.

Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Радио NV. Он отметил, что инцидент со сбоем 24 июля мог произойти с любым оператором и это не было целенаправленное действие против нашей страны, потому что Starlink "лег во всем мире".

"То, что произошло в данном случае не направлено против нас. У нас до этого были очень сложные истории со Starlink, когда Илон Маск сначала радостно нам... А дальше начал решать, где нам разрешить операции, а где нет. И он одну из первых наших операций морских дронов абсолютно сознательно сорвал, отключив Starlink на подходах к Крыму", - отметил ветеран российско-украинской войны.

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Дикий подчеркнул, что понимание необходимости искать альтернативу Starlink есть давно, но это крайне непросто.

"Готовой альтернативы, что просто, условно говоря, купил другой абонемент и платишь вместо Илона кому-то другому, нет. На данный момент сервиса, который полностью заменил бы Starlink в мире не существует", - подчеркнул он.

По его словам, надо не просто говорить чем заменить Starlink, а необходимо говорить об альтернативе, потому что речь идет о связи на фронте, дистанционном управлении различными роботизированными системами.

При этом Дикий добавил, что у нас часть дронов, которые летят в глубину России, а также роботизированные платформы, которые работают на фронте, управляются через Starlink.

"Такие критически важные вещи не должны быть завязаны на какую-то одну систему управления и на какого-то одного оператора. Здесь нужно двух, трех, а если получится и четырехкратное дублирование. Сейчас над этим работают и на краткосрочной перспективе выглядит так, что мы найдем частичную альтернативу Starlink среди конкурирующих с ним сетей таких как OneWeb, хоть по покрытию и скорости связи они уступают Илоновой сети, но это будет хоть какая-то альтернатива. Когда мы говорим о перспективе до трех лет, то приходится искать из уже готовых решений", - подчеркнул Дикий.

Сбой в работе Starlink

24 июля командующий Сил беспилотникх систем "Мадьяр" сказал, что по всему фронту в ВСУ перестали работать системы спутниковой связи Starlink.

По данным сайта Downdetector, на проблемы со Starlink жаловались пользователи по всему миру.

На сайте компании было сказано, что произошел сбой в обслуживании Starlink. Впоследствии Илон Маск заявил, что Starlink восстановят в ближайшее время. Он отметил, что услуга будет восстановлена в ближайшее время, а SpaceX устранит причину, чтобы это больше это не повторилось.

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