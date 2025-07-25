На рынке новых машин самым популярным бензиновым автомобилем стал Hyundai Tucson.

За полгода отечественный автопарк пополнили 12,2 тысячи новых машин, оснащенных бензиновыми двигателями, что на 14% меньше по сравнению с прошлым годом. Соответствующие данные приводит портал "УкрАвтопром".

Отметим также, что если за первое полугодие прошлого года бензиновые авто охватывали 43% рынка новых машин, то сейчас этот показатель составляет лишь 37%.

Самым популярным бензиновым автомобилем на рынке новых авто стал кроссовер Hyundai Tucson. Также в тройку лидеров попали Mazda CX-5 и Škoda Octavia.

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Самые популярные новые легковые авто с бензиновыми ДВС:

Hyundai Tucson - 894 единицы;

Mazda CX-5 - 731;

Škoda Octavia - 691;

Renault Duster - 680;

Suzuki SX4 - 562.

Если говорить об импортированных подержанных авто с бензиновыми ДВС, то спрос на них в Украине снизился на 3%, до 53,1 тысячи единиц. На эти авто пришлось 47% первоначальных продаж подержанных легковых автомобилей.

Самые популярные импортированные подержанные бензиновые авто:

Volkswagen Golf - 3741 единица;

Audi Q5 - 2670;

Volkswagen Tiguan - 2561;

Nissan Rogue - 2379;

Škoda Octavia - 1877.

Автомобильный рынок - Украина и мир

Самыми популярными в Украине новыми дизельными легковушками в первом полугодии оказались Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg. На рынке импортируемых подержанных дизельных авто лидерами стали Renault Mégane и Škoda Octavia.

При этом самым популярным в мире автобрендом в этом году оказалась Toyota. Также в тройку лидеров довольно предсказуемо попали Volkswagen и Ford.

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